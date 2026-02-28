Ngắm loạt thiết kế từ thương hiệu Việt xuất hiện trong MV mới của BLACKPINK

HHTO - Ngoài việc xuất hiện trong visual poster cho album "DEADLINE", mẫu thiết kế được may đo riêng từ local brand Việt - FENG tiếp tục xuất hiện trong MV "Go" của BLACKPINK vừa ra mắt.

Trong bộ sưu tập dành riêng cho MV GO, Lim Feng sử dụng các chất liệu ôm sát cơ thể kết hợp cùng những đường cut-out đặc trưng và phom dáng thể hiện tinh thần vị lai của thương hiệu. Thiết kế được phát triển dựa trên những sáng tạo trước đó của FENG, đồng thời bổ sung các chi tiết cầu kỳ hơn nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt trong chuyển động.

Trang phục trong dự án lần này được stylist Jang Hee Jun trực tiếp đặt Lim Feng thiết kế riêng, sau đó stylist tiếp tục phối và tinh chỉnh lại từ các thiết kế gốc của cô để phù hợp với concept MV. Ngoài ra, Lim Feng còn thiết kế riêng bộ trang phục thứ hai cho thành viên Jennie trong MV lần này.

Phần corset và chân váy của Jennie trong tạo hình thứ hai là thiết kế đến từ thương hiệu Việt.

Dưới sự dẫn dắt của nhà thiết kế chính Lim Feng, ê-kíp FENG đã phối hợp cùng ba nhà thiết kế là Lê Long, Minh Mi và Trân Trân để tạo hình và may đo trang phục trong thời gian 1 tuần.

Chia sẻ về dự án, Lim Feng cho biết đây là lần đầu tiên cô được thiết kế riêng cho BLACKPINK theo đúng tinh thần futuristic đặc trưng của thương hiệu, vì vậy cô cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc. Sự kết nối và nguồn cảm hứng từ stylist Jang Hee Jun cùng BLACKPINK đã mang đến động lực sáng tạo mạnh mẽ cho cô để hoàn thiện các thiết kế lần này.

Trước đó, trong visual poster Red Light phiên bản cá nhân, Jennie từng diện thiết kế đặt may riêng từ Lim Feng, sau đó được stylist biến hóa để phù hợp với hình ảnh của cô.

Ngoài ra, trong MV Zen, Jennie từng diện ba thiết kế từ bộ sưu tập Bodega Revisited Fall 24 của FENG, bao gồm áo độn vai lấy cảm hứng từ trang phục vận động viên khúc côn cầu và mẫu quần ngắn với đường cắt xẻ độc đáo.

Việc các thành viên BLACKPINK lựa chọn trang phục từ thương hiệu Việt đã giúp FENG được chú ý nhiều hơn, đồng thời cho thấy nỗ lực của thương hiệu trong việc xây dựng ngôn ngữ thiết kế riêng. Đây cũng phản ánh xu hướng các nhà thiết kế Việt ngày càng chủ động tìm cơ hội hiện diện ở thị trường quốc tế.