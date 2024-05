Ngày C-Biz ngập tin hẹn hò: Hết Dương Dương - Kiều Hân tới Lại Quán Lâm Wanna One

HHT - "The Atypical Family" (Dù Tôi Không Phải Người Hùng) tập 5 tiếp tục đào sâu hơn về quá khứ của Do Da Hae. Vụ cháy trôi qua hơn chục năm vẫn khiến cô ám ảnh có nguồn cơn không đơn giản. Bok Gwi Joo cũng dần rung động khi đối diện với Da Hae.

HHT - Một số hình ảnh của Liam Hemsworth trong “The Witcher” mùa 4 đã lộ diện trên mạng xã hội. Chồng cũ của Miley Cyrus không tránh khỏi việc bị so sánh với Henry Cavill - người đã đóng vai Geralt xứ Rivia trong 3 mùa phim trước.

HHT - Nhiều khán giả từng phàn nàn khi phim Trung Quốc, Hàn Quốc mời diễn viên có độ tuổi quá lớn so với nhân vật họ đóng. Mới đây, một phim tình cảm sắp công chiếu của Hollywood cũng gây tranh cãi vì điều này.

HHT - Nicholas Galitzine đang hút fan nhờ hiệu ứng của phim "The Idea of You". Mỹ nam xứ sở sương mù cho biết anh đã tham khảo hình tượng của nhóm BTS cho vai diễn này và bày tỏ đã "thầm thương trộm nhớ" Jennie BLACKPINK lâu nay.