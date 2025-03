Ngày nào nồm ẩm cao điểm ở miền Bắc và Hà Nội có khả năng mưa nhiều nhất?

HHT - Từ ngày 1/3/2025, Công an địa phương được sắp xếp lại chỉ còn 2 cấp, gồm: Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã, phường. Vậy những thủ tục hành chính nào từ làm ở Công an quận, huyện chuyển về làm ở cấp xã, phường?