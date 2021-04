Ngay tập đầu tiên của "Ăn Đi Rồi Kể", Diệu Nhi đã "rắc muối mọi mặt trận" thế này đây

HHT - Trong chương trình "Ăn Đi Rồi Kể", khán giả không chỉ trải nghiệm qua màn ảnh những món ăn Hàn Quốc cùng các thành viên Oh My Girl mà còn "cười nghiêng ngả" trước độ "mặn hơn muối" của "đại sứ ẩm thực" Diệu Nhi.

Trong tập đầu tiên của Ăn Đi Rồi Kể - chương trình truyền hình giải trí đầu tiên có sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc, khán giả đã được hai "thiên thần ẩm thực" Trịnh Thăng Bình và Diệu Nhi đưa ngay đến một trong những bối cảnh của bộ phim Hotel Del Luna từng "làm mưa làm gió".

Tại đây, cả hai đã gặp gỡ hai cô nàng xinh đẹp Seunghee và Hyojung của nhóm nhạc đình đám Oh My Girl, cùng trải nghiệm và lắng nghe những câu chuyện xoay quanh món bánh xèo Hàn Quốc - một trong những món ăn được giới trẻ Hàn yêu thích những ngày mưa.

Riêng tại Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa cùng sự tham gia của hai khách mời S.T Sơn Thạch và Kaity Nguyễn cũng đã mang đến tiếng cười ngay từ những cảnh quay đầu. Cả ba vừa theo dõi hành trình khám phá Hàn Quốc của Trịnh Thăng Bình, Diệu Nhi cùng 2 thành viên Oh My Girl, vừa không khỏi "phát hờn" khi không thể "nhìn tận mắt, sờ tận tay" những món ăn cực hấp dẫn trong nền ẩm thực xứ sở Kim Chi.

Không những thế, "đại sứ ẩm thực" Diệu Nhi còn liên tục "chiếm spotlight" khi không ngừng "quăng miếng" khiến mọi người cười nghiêng ngả. Chỉ ngay từ những phút đầu tiên của tập 1, khi tự giới thiệu bản thân trước khách mời, cô nàng đã thừa nhận "tỉnh bơ": "Về khả năng ẩm thực thì em không có. Em không biết nấu ăn, cũng không hiểu vì sao chương trình lại mời em nữa."

Trong showbiz, bên cạnh tính cách hài hước, Diệu Nhi còn nổi tiếng là một fangirl chính hiệu của các diễn viên nam Hàn Quốc. Tại Ăn Đi Rồi Kể, cô nàng đã "bỏ quên liêm sĩ" khi tự nhận mình là bạn gái của Lee Min Ho.

Thậm chí, Diệu Nhi khiến MC Đại Nghĩa và các khách mời cười chảy nước mắt khi vô tư chia sẻ: "Dạo này chị vô Instagram của Lee Dong Wook không được nữa, hình như chị bị bên đó block rồi hay sao". Hóa ra, cô nàng rất thường xuyên spam "cuồng nhiệt" dưới các bài đăng của nam tài tử với những lời lẽ "ngọt như mía lùi".

Khi đến phần thử thách thi tài nấu ăn cùng 2 thành viên Oh My Girl, Diệu Nhi lại tiếp tục "tấu hài" bằng loạt biểu cảm "khó đỡ", vốn đã trở thành "thương hiệu" của cô nàng. Bên dưới video tập đầu tiên của Ăn Đi Rồi Kể trên YouTube, không ít khán giả đã để lại bình luận thể hiện sự yêu thích dành cho cô nàng "Có Diệu Nhi là biết mặn cỡ nào", "Oh My Girl đáng yêu quá, còn Nhi - Bình thì 'lầy' thôi rồi",...

Với format "Phim ăn gì - mình ăn đó" cực mới lạ, Ăn Đi Rồi Kể không những giới thiệu về nền ẩm thực đặc biệt của xứ Kim Chi mà còn giúp khán giả được trải nghiệm những bối cảnh trong các bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng. Cùng các khách mời là những sao Hàn - Việt được giới trẻ vô cùng yêu thích, Ăn Đi Rồi Kể hứa hẹn sẽ trở thành một trong những show truyền hình "gây bão".