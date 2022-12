Ngày thanh niên cùng hành động: Chào mừng thành công Đại hội 12 với nhiều hoạt động ý nghĩa

HHT - “Ngày thanh niên cùng hành động” được phát động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn viên, thanh niên, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bên cạnh chiến dịch Xuân Tình Nguyện, Ngày thanh niên cùng hành động cũng là sự kiện vô cùng ý nghĩa để chào mừng thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Những hoạt động trong sự kiện không chỉ thiết thực, hướng tới an sinh xã hội mà còn giàu lòng nhân ái, lan tỏa tình thương đến mọi người như: Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông để đảm bảo an toàn giao thông; Ngày hội Chung cư An toàn - Sạch đẹp - Văn minh - Nghĩa tình nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, trao tặng quà cho hộ khó khăn, trao tặng cây xanh…; giải chạy bộ trực tuyến để mang Tết đến mọi nhà và rất nhiều các hoạt động, diễn đàn tuyên truyền. Để lan tỏa tình yêu, mang Tết ấm no đến mọi nhà, những hành trình đầy yêu thương cũng được khởi động để thực hiện sứ mệnh cao đẹp như: Hoa của đất - Lan tỏa yêu thương, Vì đàn em thân yêu, Thanh niên nông thôn thành phố - Khát vọng vươn lên từ chính quê hương mình...

Tham gia Ngày thanh niên hoạt cùng hành động, các thanh thiếu nhi sẽ được “trở về nguồn” khi đến thăm các di tích lịch sử, khu căn cứ cách mạng, thăm tặng quà Tết các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, cựu Thanh niên xung phong… Những hành động ý nghĩa, thiết thực không chỉ giúp phát huy tình thần của sinh viên mà còn mang Tết ấm no đến mọi người.

Ngày thanh niên cùng hành động vừa mang đến một “ngày hội yêu thương” vừa trở thành sân chơi sáng tạo, hội thi tay nghề, các chương trình, diễn đàn về công nghệ số, ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm, hướng nghiệp, khởi nghiệp, “ra mắt” các sân chơi, điểm sinh hoạt cho thanh thiếu nhi. Lễ phát động Ngày thanh niên cùng hành động vừa diễn ra vào sáng ngày 17/12/2022 tại Trung tâm văn hóa - thể thao Quận 8, TP.HCM.