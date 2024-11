Ngày thứ Bảy tình nguyện: Đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp môi trường

HHT - Sắp tới sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống nước ta. Nhiệt độ ở vùng miền núi phía Bắc có thể xuống dưới 10 độ C, Hà Nội sẽ có nền nhiệt từ 17- 18 độ C.

HHT - Một nữ sinh 14 tuổi ở Trung Quốc bị rơi từ tầng 4 trung tâm thương mại sau khi đứng dựa vào lan can kính mà lan can này lại bung ra. Đoạn video ghi lại sự việc đáng tiếc này được đăng trên nhiều trang tin, như một lời nhắc nhở về việc giữ an toàn ở trung tâm thương mại và nhiều địa điểm khác.