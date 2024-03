Ngày Xuân phân là thời điểm rét nhất trong đợt lạnh ở miền Bắc, nhiệt độ xuống mức nào?

HHT - Từ ngày mai, 19/3, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Trong đợt lạnh này, thời điểm rét nhất sẽ rơi vào đúng ngày Xuân phân (gọi như vậy để chỉ ngày khởi đầu của tiết Xuân phân). Vậy đó là thời điểm nào và nhiệt độ ở các tỉnh thành miền Bắc sẽ giảm xuống bao nhiệu độ C?

Phần lớn miền Bắc nước ta vẫn có thời tiết nồm ẩm vào ngày đầu tuần, 18/3. Sáng nay, độ ẩm toàn miền lên rất cao, hầu hết các tỉnh thành đều có độ ẩm trên 90%, đặc biệt ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) có độ ẩm cực đại 100%.

Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng của đợt nồm ẩm kéo dài này. Một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam và được dự báo sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta từ đêm 18/3, sáng 19/3. Gió mùa Đông Bắc về nhưng trong ngày 19/3, trời vẫn chưa khô ráo do nhiều tỉnh thành sẽ có mưa. Dù sao, tình trạng nồm ẩm cũng sẽ hết.

Ở miền Bắc, trời chuyển rét từ sáng mai, nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành giảm từ 6 - 9oC. Tuy nhiên, vào sáng mai, do không khí lạnh mới về nên trời chưa lạnh sâu, tại Hà Nội và các khu vực lân cận, nhiệt độ vẫn ở mức trên 20oC (nhiệt độ thực ngoài trời), còn ở các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng…, nhiệt độ cũng chỉ xuống dưới 20oC một chút.

Thời điểm mà nhiệt độ xuống thấp nhất trong đợt không khí lạnh lần này rơi đúng vào ngày Xuân phân (vốn dĩ Xuân phân không phải là một ngày nhưng chúng ta vẫn quen gọi như vậy để chỉ ngày bắt đầu tiết Xuân phân). Xuân phân năm nay ở nước ta rơi vào ngày thứ Tư, 20/3. Sáng thứ Tư cũng là thời điểm rét nhất ở miền Bắc trong đợt lạnh này, trong đó Hà Nội xuống khoảng 17 - 18oC, các khu vực lân cận cao hơn khoảng 1oC, còn các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ có nhiệt độ xuống đến 13 - 15oC, trời rét đậm.

Đợt lạnh này dự báo sẽ không kéo dài và trời bắt đầu ấm lên ngay sau ngày thứ Tư.