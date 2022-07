Nghe tin Jung So Min không đóng “Alchemy of Souls” phần 2, khán giả thả phẫn nộ

HHT - Phần 1 vẫn chưa phát sóng xong nhưng “Alchemy of Souls” (Hoàn Hồn) đã có kế hoạch cho phần 2. Điều khiến các fan của bộ phim phản ứng trái chiều là vì nữ chính Jung So Min sẽ không xuất hiện trong phần 2.

Sau Hotel Del Luna, Alchemy of Souls (Hoàn Hồn) là bộ phim truyền hình mới nhất của bộ đôi biên kịch chị em Hong. Bộ phim hiện đã phát sóng đến tập 8, và đứng vị trí thứ 2 Top 10 Netflix Việt Nam.

Bối cảnh của Alchemy of Souls kể về một đất nước giả tưởng, nơi tồn tại phép thuật và các thuật sư. Ở đó, thuật hoàn hồn - tráo đổi linh hồn từ cơ thể này sang cơ thể khác - bị xem là thuật cấm. Nhân vật chính của Alchemy of Souls là một cậu thiếu gia bị phong ấn từ nhỏ, không thể sử dụng phép thuật; đã gặp một nữ sát thủ sử dụng thuật hoàn hồn vào trong cơ thể một cô gái yếu ớt. Nội dung hấp dẫn, chemistry đỉnh cao, Alchemy of Souls ngày càng thu hút người xem.

Trong lúc phim còn đang phát sóng, nhà sản xuất đã xác nhận Alchemy of Souls sẽ có phần 2. Vì cốt truyện của Alchemy of Souls phức tạp và hấp dẫn, đạo diễn Park Jun Hwa đã quyết định chia câu chuyện thành nhiều phần. Như vậy, phần 1 sẽ có 20 tập, còn phần 2 dự kiến có 10 tập.

Phần 1 sẽ tập trung vào câu chuyện chính do ba diễn viên Jung So Min, Lee Jae Wook, Hwang MinHyun đảm nhận. Phần 2 sẽ giới thiệu những câu chuyện phụ của các vai phụ và các phần ngoại truyện. Hiện ngày phát sóng của phần 2 Alchemy of Souls chưa được công bố, nhưng nhà sản xuất dự kiến sẽ cho lên sóng ngay sau khi phần 1 kết thúc.

Điều khiến thông tin về phần 2 của Alchemy of Souls gây phản ứng trái chiều từ các fan của bộ phim là có thông tin cho biết các diễn viên cũ của phần 1 như Lee Jae Wook, Hwang MinHyun, Yoo In Soo và nhiều diễn viên khác sẽ thể hiện lại vai diễn của họ. Nhưng nữ chính Jung So Min sẽ không có mặt.

Trong Alchemy of Souls phần 1, Jung So Min vào vai Mu Deok - một cô gái mù, sau trở thành cơ thể để linh hồn của nữ sát thủ Naksu trú ngụ. Người đầu tiên nhận ra sự thật về cô là thiếu gia Jang Wook (Lee Jae Wook). Jung So Min đã rất thành công khi thể hiện một cô gái sắc bén, cá tính bên trong một cơ thể bé nhỏ, có gương mặt hiền lành.

Ngoài ra, chemistry của Jung So Min với các bạn diễn nam cũng cực kỳ mượt mà. Không chỉ với nam chính Lee Jae Wook, ngay cả với các diễn viên nam phụ như Hwang MinHyun, Jung So Min diễn cùng họ cũng “tình bể bình” khiến fan của bộ phim không biết phải “chèo thuyền” couple nào.

Trong đó, cặp đôi chính đặc biệt được yêu thích hơn cả, sự khác biệt từ vẻ ngoài đến tính cách là điểm thu hút nhất của couple này: Lee Jae Wook cao lớn rắn rỏi, Jung So Min nhỏ bé dễ thương; nhưng trước mặt Mu Deok thì thiếu gia Jang Wook lại giống một cậu học trò nhỏ.

Diễn xuất tốt, lại rất ăn ý với bạn diễn, chính vì vậy các fan của bộ phim đa số đều thất vọng khi biết Jung So Min sẽ không đóng chính Alchemy of Souls phần 2. Được biết, ban đầu Jung So Min đã ký hợp đồng chỉ xuất hiện trong phần 1 của bộ phim. Khả năng cao nữ diễn viên Go Yoon Jung - nữ sát thủ Naksu trước khi hoàn hồn vào cơ thể Mu Deok - sẽ là nữ diễn viên chính của Alchemy of Souls phần 2.

Hiện tại, Jung So Min đã xoa dịu các fan thông qua công ty quản lý của mình: “Tôi sẽ không rời đi. Chúng tôi đang thảo luận về việc xuất hiện trong phần 2”. Riêng Go Yoon Jung, vẫn chưa có thông tin xác nhận cô sẽ là nữ chính của phần 2. Vì vậy, khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi phần 1 của bộ phim và đợi thông tin cuối cùng từ nhà sản xuất.