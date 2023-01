"Nghỉ chơi" hàng loạt nhà sản xuất đình đám, Henry Cavill vẫn có vai diễn mới đầy hứa hẹn

HHT - 2022 là một năm đầy sóng gió cho chàng "Superman" Henry Cavill khi anh liên tiếp nhận tin xấu từ DC và Netflix. Nhưng 2023 hứa hẹn sẽ mang tới cho nam diễn viên những thử thách thú vị khi anh được Amazon đầu tư "khủng" cho thương hiệu "Warhammer 40k".

The Witcher khởi động mùa 4 với... một gương mặt mới

Tháng 10/2022, Netflix đã ra thông báo về việc Henry Cavill rời bỏ vai chính "Geralt of Rivia" sau 3 mùa đảm nhận trong series The Witcher vì bất đồng sáng tạo với nhà sản xuất. Sự thay đổi này là hoàn toàn có thể dự đoán được nếu bạn đọc loạt sách gốc của tác giả Andrzej Sapkowski.

“Hành trình của tôi với tư cách là Geralt of Rivia đã phủ đầy những con quái vật cùng những chuyến phiêu lưu, than ôi, đã tới lúc tôi gác kiếm và huy chương trong mùa 4,” nam diễn viên tuyên bố trong một thông báo. Anh cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với người kế nhiệm Liam Hemsworth khi gọi anh là một diễn viên “tuyệt vời” và kỳ vọng rằng Liam sẽ hoàn thành tốt vai diễn.

Sự rời đi này có lẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều đến Henry Cavill khi anh được mời quay trở lại với vai diễn Superman của Vũ trụ Mở rộng DC bằng màn cameo bất ngờ trong Black Adam. Ngoài ra, anh còn bận rộn “phá án” cùng cô em tinh nghịch Millie Bobby Brown trong Enola Holmes 2 đã được ra mắt vào tháng 11. Nhưng...

Màn chia tay đầy bất ngờ từ phía DC

Không lâu sau ngày trở lại với vai diễn kinh điển "Superman", Henry Cavill lại bất ngờ ra thông báo chia tay đầy tiếc nuối. Lý do chính là vì “sếp” mới của DC Films là James Gunn và Peter Safran đang có dự định phát triển một câu chuyện mới cho chàng siêu nhân và cần một gương mặt trẻ hơn để có thể đảm nhiệm tốt vai trò này.

“Tôi, cuối cùng thì cũng sẽ không quay trở lại làm Superman,” Henry chia sẻ trong một bài đăng trên Instagram vào ngày 14/12. Anh cũng bày tỏ sự thông cảm và tôn trọng dành cho bộ đôi James và Peter khi hiểu rằng họ cần phải xây dựng một vũ trụ mới.

Henry Cavill bắt đầu đóng Superman từ tựa phim Man of Steel (2013), sau đó phát triển dần sang Batman vs Superman (2016) và cuối cùng là Justice League (2017). Sự ra đi của anh là một dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy James Gunn đang cố gắng thay đổi gần như toàn bộ những gì còn tồn tại của “triều đại” DC cũ. Henry cũng đã ghi hình xong cho vai cameo trong The Flash - 1 trong 4 bộ phim DC được dự kiến ra rạp vào năm 2023. Nhưng nhiều nguồn thông tin cho rằng vai cameo ấy, cùng với "Wonder Woman" Gal Gadot, sẽ bị loại bỏ vì dường như DC cũng không thiết tha gì với tương lai của Wonder Woman 3.

Trước đó, "Black Adam" Dwayne Johnson đã làm mọi cách để Henry có thể xuất hiện trong đoạn kết mở và đặt hy vọng về một cuộc đối đầu giữa hai nhân vật này. Cũng chính vì nguyên nhân trên mà các fan đã chỉ trích James Gunn rằng ông đã lợi dụng Henry Cavill để đẩy doanh thu cho Black Adam rồi lại “lật mặt”, nhưng theo một bình luận trên Instagram thì cựu đạo diễn Marvel này tuyên bố ông không có quyền hạn và tác động gì đối với Black Adam cả.

Cơ hội hứa hẹn từ Amazon Prime Video

Sau chuỗi ngày xui xẻo liên tiếp thì cuối cùng chàng “siêu nhân” cũng nhận được một tin vui khi Amazon đã quyết định đầu tư vào thương hiệu Warhammer 40,000 cho dịch vụ streaming Amazon Prime Video.

Warhammer 40,000 là một tựa game chiến tranh giả tưởng nổi tiếng được sản xuất bởi Games Workshop. Có nhiều thông tin cho rằng, Amazon đã phải cố gắng thương lượng với nhà sản xuất để giành quyền chuyển thể tựa game này vì đây có thể được xem như là một series đầy tiềm năng có thể được phát triển thành một thương hiệu “hái ra tiền”.

“Đây là một tin tốt và chúng tôi rất vui mừng: Chúng tôi đang làm việc cùng bộ ba Henry, Vertigo và Amazon. Henry từ lâu đã nổi tiếng với tình yêu dành cho game Warhammer 40,000 - và niềm đam mê của anh ấy trong việc xây dựng thế giới giả tưởng sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều trong những năm tiếp theo,” giám đốc sáng tạo của GAW chia sẻ.

Warhammer 40,000 được cho ra mắt vào năm 1987, lấy bối cảnh 40.000 năm sau khi mọi thứ đang chìm vào bóng tối. Văn minh loài người lúc này đang bị đe dọa và phải chiến đấu không ngừng nghỉ với người ngoài hành tinh và sinh vật huyền bí. Tựa game nhanh chóng trở nên nổi tiếng và trở thành trò chơi chiến tranh thu nhỏ nổi tiếng nhất trên thế giới và cũng truyền cảm hứng cho nhiều tựa game khác sau này.

Henry Cavill từ lâu đã được biết đến là fan hâm mộ cuồng nhiệt của trò chơi. “Tôi đã yêu thích Warhammer từ lúc còn bé xíu, và điều này càng làm cho khoảnh khắc tôi được tham gia vào phim chuyển thể đặc biệt hơn. Cơ hội được tham gia vào vũ trụ Warhammer vừa là niềm vinh dự và vừa là trách nhiệm lớn,” nam diễn viên bộc bạch.

Hãy cùng đón chờ những bước đi mới của Henry Cavill sau khi “bo xì” hàng loạt các dự án đã gắn liền với tên tuổi của mình trong tương lai nhé!