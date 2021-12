Nghi vấn lộ đề thi môn Sinh học kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021: Bộ Công an vào cuộc xác minh

HHT - Bộ Công an phát hiện một số sơ hở trong công tác ra đề và xây dựng ngân hàng đề thi nên tiếp tục xác minh dấu hiệu lộ, lọt đề thi môn Sinh học kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021.

Đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, cho biết thông tin trên vào tối ngày 28/12.

Cụ thể, sự việc được thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên Toán - Sinh tại Hệ thống giáo dục HOCMAI (Hà Nội), phản ánh khi thấy đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 môn Sinh học có nhiều phần trùng lặp với nội dung ôn tập cho học sinh của thầy Phan Khắc Nghệ, Hiệu phó trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Thầy Hiền tổng hợp những phần tương đồng giữa đề thi chính thức và tài liệu ôn của thầy Nghệ, gửi tới Bộ GD&ĐT.

Đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ cho biết ngay khi có dư luận về việc này, Bộ Công an đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập tổ công tác liên ngành xác minh. Khi phát hiện một số tồn tại, sơ hở trong việc ra đề và xây dựng ngân hàng đề, Cục đã kiến nghị Bộ GD&ĐT chấn chỉnh công tác xây dựng thi và ra đề thi để lần sau tốt hơn. "Chúng tôi vẫn tiếp tục xác minh có dấu hiệu lộ, lọt đề thi", đại diện Bộ Công an cho biết.

Theo biên bản làm việc trước đó của Bộ GD&ĐT, kết quả đối sánh cho thấy các câu hỏi trong 4 mã đề thô đều trùng nhau theo thứ tự các câu tương ứng, đồng thời khác biệt hẳn với các câu hỏi trong 12 mã đề không được chọn. "Đây là điều bất thường vì nếu tổ hợp đề được chọn ngẫu nhiên từ máy tính thì không thể có hiện tượng này", biên bản nêu.

Cùng với đó, các câu hỏi trong 4 mã đề thô "trùng lặp rất lớn" với nội dung ôn tập của thầy Nghệ. Cụ thể, trong tổng 40 câu của từng mã đề thô được chọn, 39 câu trùng (tỷ lệ 97,5%). Trong 39 câu trùng này, 37 câu trùng ở cả 4 mã đề.

Thầy Phan Khắc Nghệ - người liên quan trong nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học đồng tình với kết luận về sự trùng khớp bất thường giữa đề thật và đề ôn tập của mình nhưng khẳng định "không có khuất tất".