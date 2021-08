Ngô Diệc Phàm lập kỷ lục mới với 2 văn bản phong sát, 3 Hiệp hội cùng tuyên bố tẩy chay

HHT - Dua Lipa trở lại với màn hợp tác cùng huyền thoại Elton John. DJ Shake phát hành ca khúc mới là nhạc phim của bom tấn “Shang-Chi & The Legend of The Ten Rings (Thượng Khí và Huyền thoại Thập Luân)” - bộ phim về siêu anh hùng người châu Á đầu tiên của Marvel.