Ngô Kiến Huy hé lộ penthouse triệu đô, Hoàng Thùy Linh nói gì về tin đồn được cầu hôn?

Mới đây, Ngô Kiến Huy đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại toàn bộ nội thất và khung cảnh bên trong căn penthouse mới tậu. Theo nhiều nguồn thông tin, trị giá căn hộ của Ngô Kiến Huy có giá lên đến gần 1 triệu đôla (khoảng 22 tỷ đồng). Ngay sau khi đăng tải, khán giả liên tục trầm trồ cũng như ngưỡng mộ sự giàu có của chàng Bắp điển trai.

Căn penthouse của giọng ca Giả Vờ Yêu được trang bị đầy đủ từ nội thất, đồ gia dụng hiện đại đến các tiện nghi, tiện ích cao cấp. Đặc biệt, trong nhà của Ngô Kiến Huy còn có một phòng gym để rèn luyện sức khỏe mà không cần phải đi đâu xa, nhất là trong thời buổi dịch bệnh như hiện nay.

Bên cạnh việc dành sự quan tâm đến độ "chịu chơi" của Ngô Kiến Huy, cộng đồng mạng còn rầm rộ trước tin đồn Hoàng Thùy Linh đã được cầu hôn đầy lãng mạn. Tuy nhiên, mới đây, Hoàng Thùy Linh đã ngầm lên tiếng về tin đồn này.

Cụ thể tối 15/2, dưới một bài đăng của mình, nữ ca sĩ đã để lại bình luận: "Mọi người ơi, em đi dự tiệc ạ!". Bình luận úp mở này của giọng ca Để Mị Nói Cho Mà Nghe được cho là ngầm lên tiếng phủ nhận thông tin cô đã được cầu hôn trước đó.

Tin đồn xuất hiện là do trước đó, các nghệ sĩ trong hội bạn thân của Hoàng Thuỳ Linh như Gil Lê, Minh Hằng đều đồng loạt đăng ảnh kèm dòng trạng thái: "We love you" và phông nền đằng sau là dòng chữ "Marry me". Đặc biệt hơn, trước đó, "người yêu tin đồn" của Hoàng Thuỳ Linh - Gil Lê cũng đã đăng ảnh ôm bó hoa hồng cực lãng mạn khiến dân tình dậy sóng.

Mới đây, JustaTee đã chính thức báo tin vui đến tất cả người hâm mộ sau gần 2 tuần điều trị COVID-19. Cụ thể, nam rapper đã đăng tải hình ảnh phiếu xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 kèm lời nhắn nhủ: "Góc comeback cực mạnh".

Trước đó, vào mùng 3 Tết, JustaTee khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ đã nhiễm COVID-19. Sau 2 tuần tích cực điều trị, giọng ca Đã Lỡ Yêu Em Nhiều giờ đây đã bình thường, khỏe mạnh và sẵn sàng tinh thần để quay trở lại làm việc trong những ngày sắp tới.

Mối quan hệ giữa ca sĩ Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn nhận được sự theo dõi và quan tâm của khán giả. Trong dịp Valentine vừa rồi, Lâm Bảo Châu còn đặc biệt được Lệ Quyên chuẩn bị và tặng quà toàn đồ hiệu. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn thể hiện tình cảm mùi mẫn, ngọt ngào khi gọi bạn trai Lâm Bảo Châu là chồng.

Để đáp lại tình cảm của người yêu, Lâm Bảo Châu cũng dành cho một nửa của mình những món quà lãng mạn. Trưa ngày 15/2, Lệ Quyên khoe ảnh bên cạnh bình hoa hồng 500 bông do Lâm Bảo Châu thiết kế làm quà nhân dịp lễ tình nhân.

Anh chàng còn khiến chị đẹp vỡ oà trong hạnh phúc khi bày tỏ những câu nói ngọt như đường. Lệ Quyên viết: "Anh ấy nói rằng: Anh chỉ có trái tim tặng em thôi. Điều tuyệt vời nhất anh tặng em là đủ rồi". Không chỉ vậy, bên dưới phần bình luận, "chàng phi công trẻ" cũng để lại một bình luận khiến netizen như tan chảy. Cụ thể, anh viết:"Just for u." (Tạm dịch: Chỉ dành cho bạn thôi).

Cũng khiến dân tình phải xuýt xoa không kém là chuyện tình của Phương Trinh Jolie và Lý Bình. Cả hai đã hé lộ những bức ảnh hạnh phúc khi đi thử váy cưới để chuẩn bị về chung một nhà.

Phương Trinh Jolie "trình làng" một tấm ảnh diện váy cưới trắng tinh khôi khiến người hâm mộ vui mừng. Chiếc váy trắng được may một cách tinh tế, cầu kỳ giúp Phương Trinh Jolie có thể tự tin khoe đường nét cơ thể. Bên cạnh đó, đóa hồng to được tạo kiểu trên thân váy của cô dâu cũng là một điểm nhấn được nhiều khán giả dành lời khen ngợi.

Ngoài chiếc váy cưới đẹp lộng lẫy, Lý Bình còn khiến công chúng tan chảy khi ngắm nhìn Phương Trinh say đắm. Không chỉ vậy, anh còn chia sẻ hình ảnh một nửa trên trang cá nhân và viết: "Finally. Cô dâu của anh đây rồi".

Hiện tại, cả hai đã đăng ký kết hôn và đang trong thời gian chuẩn bị cho hôn lễ, vậy là chỉ còn chờ đến ngày đẹp, giờ đẹp để chàng rước nàng về dinh nữa thôi. Netizen đều bày tỏ mong ngóng được nhìn thấy cô dâu xinh đẹp và chú rể đẹp trai cùng sánh bước bên nhau.