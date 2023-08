Ngoại hình không đổi sau 10 năm, Kim Soo Hyun gia nhập hội-không-tuổi của Kbiz

HHT - Thời gian dường như đã bỏ quên Kim Soo Hyun. Các fan còn nói vui phải chăng anh là ma cà rồng.

Kim Soo Hyun là một trong những nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Tài năng và sự nổi tiếng của anh đã được công nhận từ cách đây hơn chục năm. Một trong những bộ phim đình đám nhất của Kim Soo Hyun là Vì sao đưa anh tới (My Love From The Star) vào năm 2013.

Tuy nhiên, đang trên đà nổi tiếng, Kim Soo Hyun đã tạm dừng hoạt động một chút sau bộ phim cuối cùng của anh ấy vào năm 2021, One Ordinary Day. Trong hai năm qua, anh đã đi du lịch khắp thế giới, tiếp tục làm người mẫu cho các thương hiệu và tận hưởng nhiều sở thích khác nhau của mình như đạp xe đạp.

Mới đây, Kim Soo Hyun đã bất ngờ tham dự một sự kiện công khai, đó là khai trương cửa hàng Mido (một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ) tại Hàn Quốc. Và anh đã khiến mọi người không khỏi choáng với ngoại hình của mình.

Người hâm mộ rất vui mừng vì bất ngờ được gặp Kim Soo Hyun tại sự kiện. Họ không hề thất vọng trước visual của anh và không ngừng cảm thán vì ngay cả ở tuổi 35, anh ấy vẫn trông giống hệt như hồi 20 tuổi.

- Anh ấy y hệt Do Min Joon (vai diễn của Kim Soo Hyun trong Vì sao đưa anh tới) của 10 năm trước.

- Kim Soo Hyun thực sự không phải là người ngoài hành tinh thật chứ?

- Wow, anh ấy giống hệt như trong My Love From The Star… Thật ấn tượng.