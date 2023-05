Ngoài nhan sắc, HIEUTHUHAI có gì mà được nhận xét là "hấp dẫn hơn cả Sơn Tùng M-TP"?

HHT - Là một trong những gương mặt trẻ đình đám của V-biz, HIEUTHUHAI chiếm trọn tình cảm của khán giả không chỉ bởi những sản phẩm âm nhạc ấn tượng mà còn nhờ những lần không ngại fan-service ngọt ngào cùng người hâm mộ

Bước ra từ cuộc thi King Of Rap, HIEUTHUHAI nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả bởi những bản hit bắt tai ngoại hình nổi bật. Nam rapper Cua còn trở thành "chồng quốc dân" của chị em bởi anh chàng biết tận dụng vẻ ngoài điển trai để "thả thính" fan.

Xuất hiện tại Nhạc hội Y-Fest cùng Sơn Tùng M-TP và Mono, HIEUTHUHAI khuấy động phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) bởi màn trình diễn đầy nhiệt huyết và trang phục táo bạo. Đặc biệt, khoảnh khắc "tìm cô dâu" của giọng ca Ngủ Một Mình khiến ai nấy vừa buồn cười vừa trầm trồ trước độ "cua fan" của anh chàng. Khoảnh khắc "gọi vợ" của HIEUTHUHAI nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội và thu hút nhiều lượt tương tác của netizen.

Trước đó, nam rapper Vệ Tinh cũng nhiều lần khiến khán giả "đổ gục" bởi hình tượng nghệ sĩ trẻ đẹp trai - thân thiện - tình cảm. Không ít lần anh chàng khuấy đảo mạng xã hội bởi những khoảnh khắc "thả thính" người hâm mộ bằng cả lời nói và hành động.

Sự xuất hiện ấn tượng của HIEUTHUHAI tại sân khấu tối ngày 21/5 khiến anh chàng bỗng được netizen đem lên bàn cân so sánh với Sơn Tùng M-TP. Nhiều ý kiến cho rằng giọng ca Making My Way có phần "lép vế" trước hào quang chồng quốc dân của đàn em. Khán giả nhận thấy rằng so với sự tương tác nhiệt tình của HIEUTHUHAI với khán giả, Sơn Tùng M-TP ít "nói lời yêu thương" với fan hơn.

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả cho rằng hai giọng ca đến từ hai thế hệ và... hai cung hoàng đạo sẽ có phong cách biểu diễn khác nhau, không nên đem ra so sánh. Người hâm mộ còn chỉ ra rằng nam ca sĩ gốc Thái Bình cũng đã tinh tế mang cả va li gấu bông đến tặng fan và không hề ngừng biểu diễn dù gặp phải cố âm thanh.