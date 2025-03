Ngoại truyện của "Hospital Playlist" có "thính" mới, F5 Yulje xuất hiện ra sao?

HHT - Teaser mới của "Resident Playbook" - phần spin-off (ngoại truyện) của "Hospital Playlist" (Bác Sĩ Tài Hoa) mở đầu bằng khung hình đầy hoài niệm của "F5 Bệnh viện Yulje". Sau nhiều lần "mém" chiếu lại phải lùi lịch, khán giả đang sốt ruột chờ đợi "Resident Playbook" sẽ không còn vướng "kiếp nạn" nào khác để thổi một làn gió mát lành cho màn ảnh như đã hẹn.

Ngày 10/3, tvN đã tung một đoạn teaser và poster mới cho Resident Playbook, giới thiệu "F4" của dự án này - 4 bác sĩ nội trú năm nhất của Khoa Phụ sản: Oh Yi Young (Go Yoon Jung), Pyo Nam Kyung (Shin Si Ah), Um Jae Il (Kang You Seok) và Kim Sa Bi (Han Ye Ji).

Mở đầu bằng cảnh "F5 của bệnh viện Yulje" ngắm hoàng hôn mang tính biểu tượng của phần phim gốc, teaser của Resident Playbook khiến khán giả vỡ òa với dòng chữ "Cảm ơn mọi người đã chờ chúng tôi cho đến bây giờ".

Vì những vấn đề liên quan tới ngành y mà Resident Playbook dù đã quay xong rất lâu, từng được "nhá hàng" lên sóng vào đầu năm 2024, sau đó là tháng 7/2024 nhưng buộc phải liên tục lùi lịch vô thời hạn. Hiện tại, nhà đài "thả thính" phim sẽ phát sóng vào tháng 4 năm nay. Khán giả đều "thắp nến" hy vọng sẽ không còn gì cản bước dự án này lên sóng.

Lý do Resident Playbook tới vậy vì đây là phần ngoại truyện của Hospital Playlist - series phim truyền hình thành công vang dội châu Á vào năm 2020 và 2021. Giá trị mà Hospital Playlist mang lại không chỉ là những thước phim chữa lành, nhân văn về lát cắt cuộc sống, câu chuyện y khoa, tình bạn, tình yêu mà còn thúc đẩy những điều tốt đẹp ở hiện thực. Năm 2021, cơ quan Quản lý Tổ chức Nội tạng Quốc gia ước tính số người đăng ký hiến tạng đã tăng gấp 10 lần nhờ sự tác động của Hospital Playlist 2.

Resident Playbook được kỳ vọng sẽ nối gót thành công đó, đem tới một làn gió mát dịu, hài hước và chữa lành. Teaser vẫn chưa nói lên được nhiều về diễn xuất của dàn cast, nhưng khán giả vẫn ngóng đợi vì cảm thấy bầu không khí khá ổn thông qua khung hình lướt nhanh hay poster.

Ngoài ra, 2 cái tên thuộc F5 của Hospital Playlist - Jung Kyung Ho và Yoo Yeon Seok đã xác nhận sẽ có màn xuất hiện đặc biệt trong phần ngoại truyện này. Một người "mỏ hỗn", một người dịu dàng được dự đoán sẽ đem tới những phân cảnh hài banh nóc hoặc dọa hội "F4 Resident Playbook" ra trò.

Đội sản xuất cũng mập mờ về việc Ahn Eun Jin - người đảm nhiệm vai bác sĩ Chu Min Ha của series Hospital Playlist sẽ là khách mời đặc biệt trong phần ngoại truyện. Vì bối cảnh chính của Resident Playbook là khoa phụ sản nên khán giả cũng hy vọng một mảnh ghép khác của F5 - Giáo sư khoa sản Seok Hyung (Kim Dae Myung) sẽ góp mặt.