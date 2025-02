Ngôi sao mới Choo Young Woo: Cuốn hút từ “Lady Ok” đến “Trung Tâm Chấn Thương”

HHT - Ngôi sao mới của màn ảnh Hàn Quốc gọi tên Choo Young Woo khi nam diễn viên có liên tiếp hai tác phẩm thành công: “Chuyện Nàng Ok” khép lại năm 2024 và “Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương” mở đầu năm 2025.

Nam diễn viên Choo Young Woo (1999) là ngôi sao mới đang lên hot nhất năm 2025. Anh đã tạo được dấu ấn trên màn ảnh với không chỉ một mà hẳn hai phim truyền hình thành công là Chuyện Nàng Ok (The Tale of Lady Ok) lên sóng cuối tháng 11/2024, và Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương (The Trauma Code: Heroes On Call) chiếu cuối tháng 1/2025.

Với cốt truyện sâu sắc và lãng mạn, Chuyện Nàng Ok khởi đầu với rating 4.2% nhưng nhanh chóng tăng tốc đạt rating hai chữ số và duy trì sức nóng cho đến tập cuối cùng. Trong phim này, Choo Young Woo sánh đôi cùng Lim Ji Yeon (The Glory), tuy cách nhau 9 tuổi nhưng cả hai vẫn rất ngọt ngào và đẹp đôi trên màn ảnh. Đây cũng là bộ phim cổ trang đầu tiên của Choo Young Woo và trong phim anh một mình đóng hai vai.

Vai diễn chủ chốt của Choo Young Woo trong Chuyện Nàng Ok là Song Seol In, một chàng trai quý tộc lãng mạn, khi trở thành một tác giả viết tiểu thuyết và người kể chuyện đã dùng tên khác là Cheon Seung Hwi. Dù khác biệt giai cấp, Cheon Seung Hwi vẫn đem lòng yêu nàng nô lệ xinh đẹp và thông minh Gudeok (về sau cô đổi tên thành Ok Tae Young). Thậm chí ngay cả khi nghĩ rằng tình yêu này không thể có kết quả, Cheon Seung Hwi vẫn không thay lòng đổi dạ.

Ngoài ra, trong Chuyện Nàng Ok, Choo Young Woo còn đảm nhận vai Seong Yun Gyeom, một người có ngoại hình giống hệt Cheon Seung Hwi nhưng tính cách khác biệt.

Để đảm nhận tốt hai vai diễn trong Chuyện Nàng Ok, Choo Young Woo đã "học hành" khá chăm chỉ. Do Cheon Seung Hwi là một nhà kể chuyện biết hát và múa, Choo Young Woo học pansori - một loại hình âm nhạc diễn xướng ở Hàn Quốc. Còn Seong Yun Gyeom rất giỏi võ nghệ, nên Choo Young Woo học thêm cưỡi ngựa, đấu kiếm, bắn cung.

Bộ phim đề tài y khoa Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương chắc chắn là phim Hàn gây sốt nhất trên Netflix đầu năm 2025. Phim đã vượt qua bom tấn sinh tồn Squid Game 2 để chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh trên Netflix. Nam chính Joo Ji Hoon cuốn hút khó cưỡng nhưng các nhân vật phụ cũng có sức sống riêng không kém cạnh.

Trong Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương, Choo Young Woo vào vai bác sĩ Yang Jae Won, người có biệt danh ban đầu là “Hậu Môn”, về sau “nâng cấp” lên thành “Số Một”. Sự “ngoan hiền” của bác sĩ Yang Jae Won đối nghịch với “mỏ hỗn” thượng thừa của bác sĩ Baek Kang Hyuk (Joo Ji Hoon) khiến những phân cảnh của hai nhân vật này trở nên hài hước và cuốn hút. Là một bộ phim không có yếu tố lãng mạn nhưng nhiều netizen bình luận chemistry giữa Joo Ji Hoon và Choo Young Woo quả là “đỉnh chóp”.

Nói về những vai diễn của mình, Choo Young Woo tiết lộ rằng nhân vật Seong Yun Gyeom không có điểm tương đồng nào so với anh, còn Cheon Seung Hwi thì có nhiều điểm chung hơn. Dù vậy, anh vẫn thấy “ghen tị” với Cheon Seung Hwi bởi theo anh đây là một nhân vật rất ngầu, có sự tự tin, không do dự, có khả năng bảo vệ tình yêu của mình.

Nói về nhân vật bác sĩ Yang Jae Won trong Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương, Choo Young Woo cho biết: “Khi làm việc, tôi nhẹ nhàng và chăm chỉ như Yang Jae Won”.

Khi Choo Young Woo bắt đầu nổi tiếng, netizen Hàn Quốc đào sâu thông tin và bất ngờ trước “gen trội” của gia đình anh. Được biết, cha anh là Choo Seung Il - người mẫu hàng đầu vào những năm 1990, mẹ anh Kang Sung Jin - cũng là người mẫu thời trang, em trai Cha Jung Woo (tên thật Yoo Sang Woo) cũng là một diễn viên.

Trước Chuyện Nàng Ok và Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương, Choo Young Woo đã giắt túi một vài tác phẩm như You Made Me Dance, Police University, Once Upon A Small Town, Oasis… Vai diễn trong Oasis đã mang về cho Choo Young Woo giải Tân binh xuất sắc tại lễ trao giải KBS Drama Awards 2023.

Trong năm 2025 này, Choo Young Woo sẽ còn trở lại với Mercy No One, đóng cùng những diễn viên tiền bối nổi tiếng như Soo Ji Sub (The Master’s Sun), Lee Jun Hyuk (Stranger, Love Scout), Heo Jun Ho (Bloodhounds)... Phim dự kiến lên sóng Netflix trong tháng 4/2025.

Ngoài ra, Choo Young Woo còn sánh đôi cùng Choi Yi Hyun (All Of Us Are Dead) trong bộ phim lãng mạn Gyeon Woo and Fairy của tvN. Phim hẹn gặp khán giả vào tháng 6/2025.