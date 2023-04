Ngôi sao mới của Vũ trụ điện ảnh Marvel bị "phong sát" sau cáo buộc hành hung bạn gái

HHT - Sau cáo buộc hành hung bạn gái cách đây không lâu, “Kang the Conqueror” Jonathan Majors đang lao đao vì liên tục bị gạch tên khỏi nhiều dự án tương lai, dẫn đến nguy cơ mất vai tại thương hiệu MCU đình đám.

Suốt gần 1 tháng qua, vụ bê bối của nam diễn viên Jonathan Majors liên tục đem lại những hậu quả đáng tiếc cho chính anh. Trước đó, ngôi sao mới của nhà Marvel đã bị cảnh sát bắt giữ tại New York vì cáo buộc hành hung bạn gái. Dù liên tục phủ nhận và cho rằng đó chỉ là hiểu lầm, "Kang the Conqueror" vẫn gặp phải khá nhiều lao đao khi bị hàng loạt dự án bỏ rơi.

Nam diễn viên từng nhận đề cử Emmy đã bị chính công ty quản lý nghệ sĩ Entertainment 360 và công ty quảng bá The LEDE Company cắt hợp đồng. Người quản lý và đại diện truyền thông của Jonathan cũng đã quyết định rời bỏ anh.

Hàng loạt dự án tiềm năng trong tương lai, bao gồm tác phẩm tiểu sử về huyền thoại nhạc Soul Otis Redding, chiến dịch quảng cáo Texas Rangers và bộ phim The Man in My Basement cũng đã gạch tên Jonathan Majors. Thậm chí, anh có thể sẽ không xuất hiện tại sự kiện Met Gala 2023 dù đã được mời tham dự.

Tuy nhiên đến hiện tại, hãng Marvel Studios vẫn chưa đả động gì đến việc thay thế nam diễn viên khỏi vai phản diện Kang the Conqueror của thương hiệu Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Ở hiện tại, MCU đã bước vào The Multiverse Saga (Kỷ nguyên Đa vũ trụ) và phản diện lớn nhất hiện tại của các siêu anh hùng chính là vai diễn mà nam diễn viên 33 tuổi đảm nhận. Anh lần đầu ra mắt khán giả trong mùa đầu tiên của bộ phim truyền hình Loki (2021) qua vai diễn He Who Remains - một biến thể của Kang the Conqueror cũng đến từ Đa vũ trụ, và rồi thủ vai siêu phản diện Kang trong bộ phim điện ảnh Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Trong năm nay, sẽ còn một lần nữa Jonathan quay lại MCU trong mùa 2 của Loki, và sẽ là phản diện chính trong 2 phần phim điện ảnh bom tấn Avengers: The Kang Dynasty (2025) và Avengers: Secret Wars (2026).

Việc nhiều đối tác làm ăn cắt đứt hợp đồng với Jonathan Majors khiến công chúng tin rằng Marvel Studios cũng sẽ thực hiện chuyện tương tự để bảo đảm con đường làm ăn. Đặc biệt là khi có thể lấy yếu tố “đa vũ trụ” để dễ bề thay thế nam diễn viên bằng một diễn viên khác. Thế nhưng với 3 lần hợp tác gần nhất và năng lực diễn xuất khó có thể chối bỏ của Jonathan Majors, Marvel hẳn sẽ chưa vội đưa ra ngay quyết định mà cần thời gian để cân nhắc thật kỹ lưỡng.