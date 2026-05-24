Ngôi trường có 14 nữ sinh đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Ngày hội Tuyển sinh

HHTO - Tại Ngày hội Tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đầu tiên ở khu vực phía Nam, Trường Đại học Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long) có tới 14 sinh viên đăng ký tham gia cuộc thi. Các cô gái mang theo kỳ vọng gì?

Chiều 23/5, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 phối hợp cùng Trường Đại học Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường vui mừng khi có 14 sinh viên của trường đăng ký tham gia tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hoa hậu Việt Nam được khởi xướng và tổ chức lần đầu vào năm 1988 bởi báo Tiền Phong, là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất. Suốt gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp hình thể mà còn tôn vinh trí tuệ, văn hóa, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Thấu hiểu những giá trị của cuộc thi, Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long - bày tỏ sự trân trọng khi ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đã tin tưởng lựa chọn Trường Đại học Cửu Long là địa điểm tổ chức chương trình tuyển sinh ý nghĩa.

Đại diện ban giám hiệu nhà trường vui mừng khi có 14 sinh viên của Trường Đại học Cửu Long đăng ký tham gia tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. "Đây không chỉ là niềm tự hào của các em mà còn là minh chứng cho sự năng động, tự tin, trí tuệ và khát vọng vươn lên của sinh viên nhà trường", bà Lan khẳng định.

Trường Đại học Cửu Long luôn hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phát triển toàn diện về nhân cách, kỹ năng, tri thức và trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, nhà trường luôn tạo điều kiện để sinh viên được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hoạt động xã hội nhằm rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và khả năng hội nhập.

Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan tin tưởng với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, các sinh viên sẽ thể hiện tốt hình ảnh nữ sinh Trường Đại học Cửu Long - thanh lịch, tri thức, nhân ái và giàu khát vọng cống hiến.

