Ngủ 4 tiếng vẫn xinh đẹp rạng rỡ, đâu là bí quyết dưỡng nhan của Hoa hậu Đỗ Thị Hà?

HHT - Hẳn ai cũng muốn biết bí quyết nào giúp Hoa hậu Đỗ Thị Hà ngủ rất ít, di chuyển liên tục nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, tươi tắn khi xuất hiện trước công chúng.

Là đương kim Hoa hậu nên Đỗ Thị Hà luôn xuất hiện trong các sự kiện, phần thi trong của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Nhưng thời gian tổ chức vòng Chung kết lại trùng với thời điểm các trường đại học thi cuối kỳ I, khiến cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà vô cùng vất vả với lịch làm việc kín như bưng. Chưa kể cô cần phải di chuyển liên tục khi chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 tổ chức tại TP.HCM còn Đỗ Thị Hà đang là sinh viên của Đại học KTQD ở Hà Nội.

Tuy vậy, Đỗ Thị Hà luôn xuất hiện rất tươi tắn rạng ngời trong các sự kiện, tự tin sải bước đầy ấn tượng trong đêm thi Best in Swimsuit. Mãi đến khi một nhân vật trong ê-kíp hỗ trợ Đỗ Thị Hà lên tiếng thì khán giả mới biết nàng hậu đã phải nỗ lực nhiều như thế nào. Theo tiết lộ của người này thì Đỗ Thị Hà đã phải làm việc tới 3 giờ sáng sau màn trình diễn ở Best in Swimsuit, sau đó chỉ được ngủ vài tiếng là phải dậy để bay ra Hà Nội tham dự sự kiện vào sáng sớm.

Trên sân khấu, nhìn Đỗ Thị Hà tràn đầy sức sống, sải bước đầy tự tin nhưng phía sau hậu trường, cô cũng không giấu được vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ và lịch làm việc dày đặc. Thậm chí có lúc, Đỗ Thị Hà phải tự trang điểm ở sân bay, để khi hạ cánh là có thể đến thẳng nơi tổ chức sự kiện.

Nàng hậu cũng từng hé lộ chuyện đang chuẩn bị chụp bộ ảnh thời trang thì nhớ ra ngày mai có lịch thi, nên vội vàng gọi điện cho bạn để mượn tài liệu ôn tập. Thậm chí có lần, “dì Dung” đã phải thay đổi giờ tổ chức một buổi họp báo để chờ Đỗ Thị Hà thi xong, bởi thiếu vắng đương kim Hoa hậu thì không được mà nàng hậu cũng chẳng thể bỏ thi.

Biết những chuyện này, khán giả càng thêm ngưỡng mộ tinh thần vượt khó của Đỗ Thị Hà vì không dễ gì có thể cùng lúc hoàn thành tốt cả hai vai trò Hoa hậu lẫn sinh viên. Trong hai năm đương nhiệm, Đỗ Thị Hà luôn cố gắng vì mong có hình ảnh đẹp trong mắt khán giả, không muốn mang tiếng là Hoa hậu học kém.