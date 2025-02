Ngũ Phúc Lâm Môn: Cảnh hài banh nóc nhưng tinh tế thể hiện "5 nết" của rể Lệ gia

HHT - Tập 30 của "Ngũ Phúc Lâm Môn" là lần đầu tiên 5 con rể của Lệ gia tụ hội. Cảnh Ngưỡng Hi, Lương Hàn, Sài An, Huệ Chiếu tạo thành "cối xay gió" dạy dỗ Dương Tiện hài hước, nhưng có một chi nhỏ trong cách diễn của bộ tứ thể hiện đúng tính cách của từng chàng rể.

Trường đoạn Dương Tiện (Đổng Tư Thành) cùng Nhạc Thiện (Hoàng Dương Điền Điềm) về Tứ Phúc Trai để lại mặt mang tới "ê hề" tiếng cười cho tập 30. Không chỉ "quăng miếng", đoàn phim còn khéo sắp xếp những chi tiết nhỏ, phản ánh sát tính cách của từng nhân vật.

Đầu tiên là việc xếp chỗ ngồi ở buổi lại mặt. Ngũ Phúc Lâm Môn lấy bối cảnh thời Tống, người dân chủ yếu vẫn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, phu xướng phụ tùy. Nhưng Lệ gia và cả các chàng rể đều không mang định kiến đó. Tất cả đều coi trọng vợ nên 4 nương tử đều ngồi còn phu quân thì đứng.

Điểm tinh tế thứ hai là cách chọn trang phục cho 4 chàng rể. Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất) và Thẩm Huệ Chiếu (Lương Vĩnh Kỳ) làm quan, nổi tiếng là liêm khiết, chính trực, giữ nếp sống giản dị, thanh bạch, nên trang phục là áo vải đơn sắc. Sài An (Vương Tinh Việt) và Phạm Lương Hàn (Hoàng Thánh Trì), một bên là thương nhân, cần phô trương thanh thế, chỉn chu diện mạo để bàn chuyện làm ăn, một người là thiếu gia nức tiếng, nên trang phục cũng sặc sỡ, cầu kỳ hơn với hoa văn, họa tiết thêu.

Cảnh 4 tỷ phu hợp thành "cối xay gió" đi vòng quanh Dương Tiện, đánh phủ đầu trước khi vào bài sát hạch "bầm tím trong phòng kín" là một đoạn "thả miếng" khiến khán giả cũng chóng mặt, cười té ghế. Bên cạnh sự hài hước, nếu để ý cách bộ tứ bước đi, có thể thấy đoàn phim và dàn diễn viên đã tỉ mỉ trong việc nghiên cứu tính cách và hành động nhân vật cỡ nào.

Sài An khoanh tay trước ngực, thể hiện cả vẻ bề trên lẫn "nết" tinh ranh, đa đoan. Thẩm Huệ Chiếu lớn lên trong chùa, xuất thân từ gia đình quyền quý, bản tính cứng nhắc lại làm chủ quản của phủ Khai Phong, nên dáng đi từ tốn, nho nhã với một tay để cao hơn, phía trước bụng. Dù lúc nói chuyện thị uy với Dương Tiện cũng rất điềm đạm, không đổi tư thế.

Phạm Lương Hàn chắp tay sau phía sau, lưng hơi gù, đầu hơi hướng về trước, làm điệu bộ bí ẩn, mưu tính, dạy bảo, nhưng vẫn toát ra "thế hèn". Bởi Lương Hàn dù là rể hai nhưng lại ít tiếng nói nhất trong nhà, bản tính lương thiện, đầu óc đơn giản, nhút nhát. Đỗ Ngưỡng Hi lúc đầu có tư thế giống với Huệ Chiếu vì chàng cũng là thư sinh nho nhã lên làm quan. Lúc sau, khi nói chuyện, vẻ mặt và điệu bộ lại hao hao Sài An. Bởi Ngưỡng Hi là một "bình trà chính hiệu", không cứng nhắc như rể tư, mà dẻo miệng, mưu mẹo, thâm sâu.

Chuyển cảnh qua đoạn ăn cơm, cách bộ tứ ăn uống cũng phản ánh một phần cuộc sống hôn nhân. Lương Hàn vừa rén vừa chiều vợ nên chàng chủ động bóc tôm, đút cho Phúc Huệ (Ngô Tuyên Nghi).

Thọ Hoa (Lưu Tá Ninh) đoan trang, hiền hòa chuẩn tiểu thư "tri thư đạt lễ". Đỗ Ngưỡng Hi yêu thương nàng nhưng hay dỗi, dễ ghen, hở chút là ngúng nguẩy nên đại nương cũng có đủ chiêu để dỗ "hồng hài nhi".

Sài An - Khang Ninh (Lư Dục Hiểu) là cặp "ăn miếng trả miếng" mà nên duyên, đều thông minh, tinh quái. Lệ tam nương được mẹ cho miếng thịt mỡ, không thích ăn nên giả vờ đưa lên miệng rồi chuyển qua bát chồng. Sài An chỉ đành cưng chiều, nói khéo lại với mẹ vợ.

Nhà tứ nương Huệ Chiếu - Hảo Đức (Kha Dĩnh) là phu thê nhưng cũng là tri kỷ cùng phá án. Cả hai quan sát nhà ngũ nương, dự đoán "út cưng" sớm bị lộ vở kịch ân ái trước mặt mẹ nếu không tinh ý.

Ngũ Phúc Lâm Môn đang dần đi tới hồi kết. Mỗi cặp đôi lại thu phục được nhóm fan riêng nhờ cốt truyện không ai đụng ai. Kết cục sẽ được tiết lộ vào tối 11/2 với người dùng mua gói fast track.