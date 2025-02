Ngũ Phúc Lâm Môn: "Hồng hài nhi" Trần Hạc Nhất mặt cún "trà xanh" giữ chân khán giả

HHT - Theo dõi những tập gần đây của "Ngũ Phúc Lâm Môn", không ít khán giả thừa nhận bị hấp dẫn bởi cặp đôi chị cả Lệ Thọ Hoa và Đỗ Ngưỡng Hi do Lưu Tá Ninh và Trần Hạc Nhất thủ vai vì thiết lập nhân vật hay ho, ngọt ngào, không gây ức chế.

Chặng đầu của Ngũ Phúc Lâm Môn khá nhạt, nhưng từ tập 10 trở đi, diễn biến dần hấp dẫn hơn, nhất là khi mạch phim tập trung vào tuyến tình cảm của Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất) và Lệ Thọ Hoa (Lưu Tá Ninh). Yếu tố giữ chân khán giả chính là tính cách thú vị và loạt thoại "để đời" của Đỗ thám hoa.

Ngưỡng Hi hay Nguyên Minh là một chiếc "cờ hồng". Chàng tài giỏi, nho nhã, nhưng cũng rất dẻo miệng, tham vọng nhưng không tham lam, thâm sâu khó lường. Sau khi thoát khỏi bị Lưu gia ép cưới, Ngưỡng Hi để lại câu đối "cà khịa" ngay cổng vào. Một mặt, chàng bôi xấu Lưu lão gia, mặt khác, khiến ông ta không dám diệt khẩu vì sẽ bị dân chúng nghi ngờ. Chưa hết, Nguyên Minh còn được tiếng thơm là chính trực, liêm khiết, không sợ thế gia, không tham tiền bạc, sẽ được Hoàng thượng cất nhắc khi chàng đỗ cao, xét chức quan. Tất cả đều nằm trong tính toán của Ngưỡng Hi.

Sau khi đỗ thám hoa, Nguyên Minh hoàn toàn có thể làm rể của con gái trọng thần. Dù vậy, chàng vẫn nghe lời mẹ nuôi, chấp nhận kết duyên với nương tử của Lệ gia để trả ơn cưu mang. Đỗ Ngưỡng Hi hiếu thảo, nhân nghĩa, nhưng cũng tâm cao khí ngạo. Vì thế, từ đêm tân hôn tới vài ngày sau, chàng không nhìn mặt Thọ Hoa, lấy cớ công việc đi bạt mạng không về nhà. Bởi lúc này Ngưỡng Hi chưa rõ thê tử có nhân cách ra sao, vẫn ấm ức chuyện Lệ phu nhân chỉ cứu chàng để mong có được rể quý.

Chàng càng cao ngạo, ra điều dạy dỗ hai em rể không được quỳ gối trước nữ nhân, thì khán giả lại càng hả hê lúc Ngưỡng Hi bị "vả mặt". Lúc trước mạnh miệng nói người trước mặt là tiên nữ cũng không lay động, nhưng khi đọc thơ, xem tranh, thấy sự chu đáo và nhan sắc của Lệ Thọ Hoa, Nguyên Minh liền "động lòng phàm".

Kể từ đó, khán giả được dịp tủm tỉm vì độ "trà" lẫn "xanh" của Ngưỡng Hi. Chàng chỉ để tâm tới việc lấy lòng, yêu chiều thê tử. Biết Lệ Thọ Hoa vẫn giận chuyện mình lạnh nhạt, muốn thử lòng mình, Ngưỡng Hi một câu "nương tử", hai câu "tỷ tỷ" để dỗ dành Thọ Hoa. Độ dẻo miệng của thám hoa khiến khán giả "quắn quéo" khi dùng từ thơ tới điển cố để tỏ tình.

Biểu cảm "gian manh" của Ngưỡng Hi khi nói "tỷ tỷ thương ta", "ta sai rồi", hay "tỷ tỷ đừng giận nữa"... mê hoặc người xem bao nhiêu, thì lúc chàng giận dỗi, ngúng nguẩy như cún con lúc ghen tuông lại khiến khán giả đổ rầm bấy nhiêu.

"Cún con giao diện hồng hài nhi, tâm hồn ngưu ma vương này rất mê."

"Tính không xem nhưng anh ta "tỷ tỷ" một cái làm tôi nghĩ lại."

"Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, bốn "chỉa chỉa."

"Anh ta "tỷ tỷ" là tôi biết ván này anh ta thắng rồi."

"Cũng muốn nhặt được hồng hài nhi giống tỷ tỷ quá."

Visual sáng, chuẩn thư sinh của Trần Hạc Nhất tăng điểm cho Đỗ Ngưỡng Hi. Ở một số phân đoạn, biểu cảm hay nhả thoại của anh vẫn còn cứng, nhưng nhìn chung, Trần Hạc Nhất thể hiện ổn.

Điểm cộng khác là cách xây dựng tuyến tình cảm của Ngưỡng Hi - Thọ Hoa không gây ức chế. Cả hai đều thông minh, miệng buông lời tàn nhẫn nhưng hành động thì ngược lại, không nói ra nhưng thấu hiểu cho hành động của đối phương. Nhờ đó, các rắc rối được giải quyết gọn gàng.

Trần Hạc Nhất sinh năm 2000, chạm ngõ với diễn xuất từ năm 2019 qua vai phụ của bộ phim Sóng Gió Cuộc Đời. Năm 2024, anh được khán giả biết đến nhiều hơn qua vai phản diện Tô Dung Khanh trong Độ Hoa Niên. Bên cạnh Ngũ Phúc Lâm Môn, Trần Hạc Nhất cũng có một bộ phim khác đang lên sóng là Gửi Tôi Năm 1999, đóng vai phụ - Mao Đầu.