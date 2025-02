Ngũ Phúc Lâm Môn - màn debut của 5 chàng rể Lệ gia, ai chấn động nhà vợ nhất?

HHT - Sau hơn 20 tập phát sóng của "Ngũ Phúc Lâm Môn", cuối cùng 5 chàng rể của Lệ phu nhân cũng lộ diện. "Màn debut" kinh thiên động địa của rể tư Thẩm Huệ Chiếu có thể soán ngôi của rể út Dương Tiện?

Cặp đôi duy nhất đã nên vợ nên chồng từ tập 1 của Ngũ Phúc Lâm Môn là nhà nhị nương tử Lệ Phúc Huệ (Ngô Tuyên Nghi). Rể hai - Phạm Lương Hàn (Hoàng Thánh Trì) xuất hiện trong "thế hèn", bị vợ đánh cho tím mặt, tới tìm biểu ca ở Phan Lâu phải che mặt vì ngại người lạ. Lương Hàn yêu Phúc Huệ nhưng lại ham chơi, ngờ nghệch, dễ bị lừa gạt do thương người, được phụ mẫu nuông chiều, không cho nàng cảm giác an toàn.

Rể ba Sài An (Vương Tinh Việt) "debut" cùng rể hai. Vừa xuất hiện, Sài lang quân đã ra dáng "tổng tài" khi là chủ của Phan Lâu nổi tiếng bậc nhất Biện Kinh. Gia sản nhà họ Sài trải khắp trong ngoài kinh thành. Vì cha mất sớm, Sài An phải gánh vác cơ nghiệp từ khi còn nhỏ nên tài trí hơn người.

Sài An lần đầu gặp Khang Ninh (Lư Dục Hiểu) đã cố ý đá quả bóng trượt qua đầu nàng, làm gãy chiếc lược cài. Những lúc nghĩ cách cứu nguy cho Phạm Lương Hàn, cũng là lúc Sài An đầu trí với Khang Ninh, tơ tình càng thêm siết chặt.

Debut thứ ba là đại tỷ phu - Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất). Chàng xuất hiện trong những ngày còn là thư sinh lên kinh dự thi. Ngưỡng Hi được Lưu lão gia nhìn trúng vì tài năng, muốn ép chàng ở rể với hy vọng con gái và gia đình được vinh hiển khi chàng đỗ đạt. Đỗ Ngưỡng Hi thẳng thắn từ chối, đúng lúc gặp được Sài An - ân nhân của mình, bèn đôi ba câu kích bác để chàng ra mặt giúp đỡ.

Chàng vẽ tranh cho Lưu phủ bằng cây chổi "chà bá lửa", lúc rời đi còn để lại đôi câu đối kể tội Lưu lão gia. Hành động của Đỗ Ngưỡng Hi còn là toan tính để được lưu tiếng thơm là thanh liêm, chính trực, vừa khiến Lưu lão gia không thể diệt khẩu, vừa tạo ấn tượng tốt khi Hoàng thượng điều tra, xét chức quan.

Càng về sau, hội con rể Lệ gia lại càng có màn xuất hiện "bá hơn". Rể tư - Thẩm Huệ Chiếu (Lương Vĩnh Kỳ) ra mắt trong vụ Đỗ Ngưỡng Hi kêu oan cho mẹ và định tội cha. Trước đó, Thẩm lang đã được thám hoa giới thiệu là người có gia thể hiển hách, cương trực, công minh.

Tuy nhiên, Huệ Chiếu rất cứng nhắc. Thẩm lang khăng khăng muốn kết tội chết cho Đỗ Ngưỡng Hi theo luật, dù rất coi trọng việc chàng thanh minh cho mẹ. Sau này, khi xử vụ kiện của anh em Lệ gia, chàng còn dọa phạt mẹ vợ tương lai đánh 20 gậy vì bà gây rối ở công đường.

Rể út - Dương Tiện (Đổng Tư Thành) tới khoảng tập 25 mới dần tập trung vào tuyến tình cảm với ngũ nương Nhạc Thiện (Hoàng Dương Điền Điềm). Nhưng chàng đã có màn ra mắt "quậy đục nước" Lệ gia ở 4 tập đầu. Dương nha nội là cháu ruột ái phi của Hoàng thượng, lớn lên trong cưng chiều nên huênh hoang, phách lối. Vì cá cược mà Dương Tiện không ngại mạo phạm Lệ Thọ Hoa, bị nàng út Nhạc Thiện xúi đám trẻ lột sạch quần áo trên phố.

Dương Tiện tức giận bèn tới tận Lệ gia để dằn mặt, chỉ thẳng tay muốn cưới tam nương làm thiếp cho bõ tức vì tưởng nàng là người đã bêu xấu mình. Dương Tiện còn lấy một túi ngọc, đổ xuống đất đầy khinh bỉ coi đó là sính lễ hỏi cưới. Cuối cùng thì hôn sự này bất thành vì Khang Ninh đã nghĩ kế trình tấu lên Hoàng thượng.

Màn ra mắt của rể út và áp út chấn động đất trời khi đều gây ác cảm với nhà vợ trước khi thành hôn. Nhưng so về độ lấc cấc thì khán giả phải công nhận không ai qua được Dương Tiện. Chàng còn đổi kiệu hoa để ép Nhạc Thiện làm vợ mình. Nhưng láo bao nhiêu thì Dương nha nội sẽ phải "ăn đủ" bấy nhiêu khi Lệ ngũ nương cũng "quậy" không kém.