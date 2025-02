Ngũ Phúc Lâm Môn tập 22, 23, 24: Thẩm Huệ Chiếu bị "vả mặt", xiêu lòng vì Hảo Đức

HHT - Mất ký ức khiến Thẩm Huệ Chiếu không còn canh cánh vì cái chết của em gái năm xưa, nên phán quan cũng mở lòng với Lệ Hảo Đức. Ngoài mặt vẫn là huynh muội kết nghĩa, "hôn nhân hợp đồng" nhưng thực chất, Huệ Chiếu đã phải lòng tứ nương tử.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Đang đà chiếu 2 tập một ngày, Ngũ Phúc Lâm Môn lại trở về nhịp chiếu 1 tập/ngày khiến khán giả đang hăng hái lại bị hẫng một nhịp. Tập 22 diễn biến vui vẻ, nhẹ nhàng, xoáy sâu vào những biến chuyển trong hôn nhân của Lệ Hảo Đức (Kha Dĩnh) và Thẩm Huệ Chiếu (Lương Vĩnh Kỳ).

Cha chồng và tổ mẫu không quan tâm tới gia thế, chỉ cần có cháu dâu, nên rất ưng ý sự ngoan hiền, lễ phép của tứ nương. Tuy nhiên, các cô, thím của họ Thẩm thì ngược lại. Nhất là cô mẫu Thẩm Mục. Buổi đầu gặp cháu dâu, bà đã kháy khịa xuất thân và việc Hảo Đức "trèo cao", làm khó nàng chuyện sắp xếp tiệc hội. Dù Lệ phu nhân cố ý tránh khách, đi cửa sau để gặp con gái nhưng vẫn bị Thẩm Mục gọi vào, bắt bà pha trà, mỉa mai đủ điều.

Biết chuyện, Hảo Đức bèn thẳng thắn chỉ trích cô mẫu không biết phép tắc. Thẩm Huệ Chiếu được báo tin cũng tới kịp lúc, lập tức bênh vực tứ nương, dâng trà cung kính với nhạc mẫu. Tối đó, ngũ nương Nhạc Thiện (Hoàng Dương Điền Điềm) lén cắt tóc của Thẩm Mục, trả thù chuyện bà ta ăn hiếp tỷ tỷ và cho hạ nhân vứt quà mẹ nàng đem tặng. Cô mẫu làm om sòm cũng không được gì vì Thẩm lang có mặt, nhận lỗi là do mình gây thù với một tên bán tóc giả, liên lụy cô mẫu.

Vì mất ký ức, Huệ Chiếu đều phải dựa vào Hảo Đức kể lại chuyện quá khứ, giúp xem hồ sơ kiện cáo. Sự vô tư, thông minh, tận tâm và đáng yêu của nàng khiến Thẩm phán quan ngày một si mê. Với mọi người, Huệ Chiếu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cứng rắn, nhưng ở bên tứ nương, chàng mềm mỏng, dịu dàng và hay cười hơn. Đó là điều mà nếu nhớ lại, Huệ Chiếu sẽ không làm. Bởi chàng luôn canh cánh việc em gái bị giết ngay trước mặt mình và mẹ vì bản thân cố chấp muốn bắt tên lưu manh. Lời nguyền rủa chàng một đời cô độc trở thành nỗi ám ảnh.

Từng khăng khăng từ chối hết mọi mai mối vì thề không cưới vợ, Thẩm Huệ Chiếu đã bị "vả mặt" vì ánh mắt si tình nhìn Hảo Đức ở tập 22. Tới tập 23 và 24 của Ngũ Phúc Lâm Môn, chàng sẽ còn mê mẩn tứ nương hơn nữa. Cả hai đối mặt với một vụ án khó nhằn, liên quan tới Tiết Quang - một vị đại thần.

Trên công đường, nạn nhân không dám phản kháng vì quyền thế của hắn, nhưng khi gặp riêng Hảo Đức và Huệ Chiếu, lại luôn tìm cách kêu oan. Vốn dĩ Thẩm lang đã không ngại đụng chạm, xử án nghiêm minh dù đó là người nhà. Tuy nhiên, sự cương trực này chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho cả chàng và tứ nương khi đối đầu với Tiết Quang.

Đầu tập 23 dự kiến sẽ kết thúc việc "làm mai" cho Quy Nương. Nàng là con của cô mẫu Thẩm Mục, yêu Ngô lang nhưng bị cấm cản do hai nhà có hiềm khích. Dù chẳng ưa cô mẫu, nhưng thương cho Quy Nương, Hảo Đức đã năn nỉ "tam ca" Huệ Chiếu giúp đỡ. Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất) được phân tới phủ Khai Phong làm phán quan, là người trực tiếp phân xử vụ kiện của ba nhà Thẩm, Ngô, Hứa. Đan xen với đó, khúc mắc trong việc Huệ Chiếu đòi kết tội chết Ngưỡng Hi ở những tập trước có lẽ cũng sẽ được gỡ bỏ.

Dù bước vào nhịp phá án, nhưng dự đoán, Ngũ Phúc Lâm Môn sẽ không bị nặng nề mà vẫn giữ sự hài hước. Tập 24 hứa hẹn làm người xem thích thú với phân cảnh Thẩm Huệ Chiếu "ghen cứng họng" khi nhìn thấy Hảo Đức đang đưa bánh trôi cho nam nhân khác.