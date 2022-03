"Người anh em" của con tàu từng kẹt ở kênh đào Suez lại đang mắc kẹt, cái tên rất mỉa mai

HHT - Một con tàu khác cũng của công ty Evergreen - công ty vận hành con tàu Ever Given từng mắc kẹt ở kênh đào Suez vào tháng 3 năm ngoái - giờ đây lại đang mắc kẹt. Dù biết đây là một sự cố nhưng cư dân mạng không khỏi buồn cười và đưa ra những lời bình luận hài hước, đặc biệt là vì “người anh em” của Ever Given có cái tên rất “ngược”.

Vào tháng 3 năm ngoái, tức là đúng một năm trước, con tàu Ever Given do công ty Evergreen vận hành đã mắc kẹt ở kênh đào Suez, gây ảnh hưởng đến rất nhiều việc và khiến cả thế giới dõi theo. Thế rồi ngay khi mọi người bắt đầu quên dần Ever Given thì… lịch sử đã lặp lại: Một con tàu khác của Evergreen lại mắc kẹt.

Con tàu chở hàng này được gọi là “người anh em” của Ever Given, và nó mắc kẹt ở vịnh Chesapeake (Mỹ) vào cuối tuần vừa rồi trong khi đang trên đường đi tới bang Virginia, theo trang Bloomberg.

Mà cái tên của nó thì như trêu ngươi: Ever Forward (Mãi tiến về phía trước).

Cư dân mạng không khỏi buồn cười trước sự cố này (trong khi công ty Evergreen thì có lẽ chỉ buồn thôi chứ không buồn cười). Netizen viết những bình luận như:

“Con tàu tên là “Mãi tiến về phía trước” lại mắc kẹt và không thể tiến về phía trước. Tại sao tàu của công ty Evergreen cứ mắc kẹt thế nhỉ?”.

“Bộ phim “Tàu mắc kẹt” đã có phần hai. Nó đã trở thành thương hiệu, mỗi năm ra một phần mới rồi sao?”.

“Có lẽ công ty nên đổi cách đặt tên những con tàu, có vẻ cách đặt tên với chữ Ever này hơi bị xui đấy”.

Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ vẫn chưa công bố rằng vì lý do gì mà Ever Forward lại mắc kẹt như vậy, nhưng họ đang phối hợp với Ủy ban Môi trường của bang Maryland để cố gắng “giải thoát” cho con tàu, theo trang CBS Baltimore. Họ cũng cho biết, hiện tại không có ai bị thương, và việc mắc kẹt này cũng không gây ra vấn đề ô nhiễm gì.

Tàu Ever Forward khá lớn, dài đến 334 mét, gần bằng “người anh” của nó là Ever Given (dài 400 mét). Nhưng cũng may là Ever Forward không chặn nguyên cả đường đi lối lại như Ever Given hồi năm ngoái. Hiện tại, các tàu hoạt động ở khu vực quanh nơi Ever Forward mắc kẹt đã được yêu cầu giảm tốc độ và chỉ đi theo một chiều.

Theo một sĩ quan ở nơi này thì Ever Forward cần có nước sâu khoảng 13 mét để có thể di chuyển được, nhưng nó lại đang kẹt ở vùng nước chỉ sâu có hơn 7 mét, nên chưa rõ khi nào nó mới “thoát” được, theo The Guardian.

Thục Hân