"Người cũ" Châu Bùi thông báo đã có con, Soobin Hoàng Sơn và gia đình JustaTee âm tính

HHT - Mới đây, thông tin Decao - bạn trai cũ của Châu Bùi đã có con đầu lòng khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Bên cạnh đó, Soobin và JustaTee cũng mới cập nhật tình hình sức khoẻ sau 1 tuần nhiễm COVID-19.

Decao - Châu Bùi từng là cặp đôi để lại nhiều tiếc nuối khi thông báo chia tay. Cho đến hiện tại, cả hai đều đã có cuộc sống hạnh phúc riêng. Mới đây, Decao bất ngờ đăng tải trên Instagram hình ảnh một cậu bé kháu khỉnh cùng câu hỏi "Con họ Cao đặt tên gì là bình thường?". Ngay sau đó, anh chàng cũng chia sẻ lại bài viết trên Story cùng dòng trạng thái đầy hạnh phúc: "Quý tử của ba 4 ngày tuổi", chính thức thông báo đã lên chức bố.

Dù chưa từng công khai bạn gái mới, thế nhưng netizen đã nhanh chóng tìm ra "in tư" nửa kia của Decao. Theo đó, "người mới" của anh là Lâm Minh - một Hot Instagram nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp và có gu thời trang ấn tượng. Cặp đôi nhanh chóng được nhiều lời khen ngợi "xứng đôi vừa lứa" cùng lời chúc mừng từ người hâm mộ. Với cá tính độc đáo của Decao và Lâm Minh, netizen không khỏi đặt "ngôi sao hi vọng" vào một "mầm non thời trang" tương lai.

Bên cạnh đó, Soobin Hoàng Sơn và JustaTee cũng đã lần lượt cập nhật tình hình sức khoẻ của bản thân sau 1 tuần thông báo dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, anh chia sẻ bức ảnh kết quả test nhanh âm tính cùng thông báo: "Soobin đã khoẻ hẳn và âm tính trở lại". Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến người thân, bạn bè và fan cùng lời nhắn nhủ "mong mọi người giữ gìn sức khoẻ, chăm tập thể dục và ăn uống thật healthy".

Trên trang cá nhân của mình, Trâm Anh (vợ của JustaTee) đã đăng tải hình ảnh kit test nhanh cho kết quả âm tính. Trong bài viết, Trâm Anh cũng thông báo đến khán giả tình trạng sức khỏe của JustaTee và bé Cici: "Mãi mới âm, còn đôi tấu hài kia (JustaTee và bé Cici) vẫn vạch mờ mờ." Người hâm mộ đã có thể yên tâm về tình hình sức khoẻ của gia đình Giám khảo Rap Việt.