Người dùng không mặn mà, Apple có thể cho "khai tử" dòng iPhone giá rẻ này

HHT - Apple có nhiều mẫu iPhone khác nhau trải dài qua các phân khúc, nhưng những mẫu phổ biến nhất vẫn là phiên bản Pro và Pro Max trong vài năm qua. Những thử nghiệm với các phiên bản iPhone tầm trung và giá rẻ thực sự không mang lại hiệu quả tốt cho Apple.

Mới đây, theo báo cáo mới nhất từ ​​Ming-Chi Kuo, Apple dự kiến ​​sẽ hủy bỏ mẫu iPhone SE 4 hoặc hoãn sản xuất hàng loạt thiết bị này vào năm 2024 do nhu cầu thấp hơn dự kiến.

Một lý do khác cho việc hủy bỏ thiết bị được cho là chi phí vật liệu tăng lên vì thiết kế toàn màn hình, điều này cũng sẽ dẫn đến giá bán điện thoại cao hơn. Việc cắt giảm hoặc hủy bỏ sản xuất có thể giúp Apple giảm chi phí phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là vào thời điểm suy thoái kinh tế toàn cầu đang rình rập và bất cứ thứ gì Apple tiết kiệm được đều có thể giúp ích cho công ty.

Không chỉ các mẫu iPhone SE không đáp ứng được kỳ vọng, iPhone 13 Mini và iPhone 14 Plus có nhu cầu thị trường rất thấp so với những gì công ty mong đợi. Apple đã phải giảm sản lượng mẫu iPhone 14 Plus và tăng cường các mẫu iPhone 14 Pro do nhu cầu.

Vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về việc liệu iPhone SE 4 có bị hủy hoặc hoãn ra mắt hay không, vì vậy người dùng vẫn có thể hy vọng về mẫu điện thoại giá rẻ mới đến từ Apple.