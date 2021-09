Người dùng phản hồi app PC-Covid gặp lỗi: Cập nhật thiếu mũi tiêm, không nhận được mã OTP

HHT - Nhiều người dùng ứng dụng PC-Covid - ứng dụng được tạo ra ra để thay thế tất cả các app phòng chống dịch COVID-19 khác, phản ánh một số lỗi trong quá trình sử dụng như chưa thể đồng bộ hoá dữ liệu hay đăng ký số điện thoại để tạo mã QR, lỗi không nhận được mã OTP.

Ứng dụng PC-Covid là ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 quốc gia ra đời nhằm thay thế và tích hợp các ứng dụng phòng chống COVID-19 hiện nay. Ứng dụng được trang bị 9 tính năng chính: thẻ COVID-19; khai báo y tế; khai báo di chuyển nội địa; thông tin tiêm vắc-xin, xét nghiệm; cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm; quét mã QR; truy vết tiếp xúc gần, bản đồ nguy cơ và phản ánh.

Tính năng quan trọng của app chống dịch toàn năng này là thẻ COVID-19. App này sẽ kết nối chặt chẽ với các hệ thống quản lý tiêm vắc xin, xét nghiệm COVID-19, từ đó có thể cấp các thẻ COVID-19 cho người dân. Thẻ COVID-19 cũng sẽ có 3 màu tương ứng với các trạng thái như thẻ xanh, thẻ vàng, thẻ đỏ. Thông tin và màu thẻ sẽ được cập nhật tự động hóa dựa trên số lượng tiêm 1 mũi hay 2 mũi, xét nghiệm âm tính hay dương tính.

Đáng chú ý, ứng dụng PC-Covid được liên thông để thực hiện đối soát, xác thực với bốn nguồn dữ liệu lớn, quan trọng gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an quản lý); Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý); Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng, phòng ngừa COVID-19 (do Bộ Y tế quản lý) và cơ sở dữ liệu về xét nghiệm COVID-19.

Tuy nhiên, mới đây, khi tải ứng dụng PC-Covid về, nhiều người phản ánh chưa thể đồng bộ hoá dữ liệu hay không thể đăng ký số điện thoại để tạo mã QR. Có người dùng cho biết ứng dụng mới lấy dữ liệu rất nhanh từ ứng dụng Bluezone mà họ đã cài đặt trước đó. Tuy nhiên, đến khâu hiển thị thì ứng dụng vẫn quay vòng vòng trong trạng thái chờ. Một số người thì phản ánh rằng dữ liệu tiêm đủ 2 mũi vắc xin chưa có, hoặc có mà chưa đủ.

Chị Thanh Hường (30 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Tôi đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin ngừa COVID-19 nhưng sau khi đồng bộ hoá dữ liệu trên app PC-Covid thì chỉ hiện lên 1 mũi tiêm, trong khi đó ở Sổ sức khoẻ điện tử thì đã được cập nhật đủ 2 mũi. Tôi cũng đã gửi phản hồi ngay trong ứng dụng, mong rằng sẽ sớm được cập nhật". Đây cũng là lỗi mà những người dùng ứng dụng gặp phải nhiều nhất trong hôm nay.

Anh Ngọc Thắng (28 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Mình tải ứng dụng về và tới bước xác nhận số điện thoại thì không nhận được mã OTP, mình cũng gửi lại yêu cầu tới 7-8 lần nhưng vẫn không nhận được. Khoảng 15-20 phút sau thì điện thoại mới nhận được mã OTP nhưng mã chỉ có hiệu lực trong 5 phút. Mình nghĩ do app mới nên đang gặp 1 số trục trặc, để mấy hôm nữa mình thử lại xem sao".