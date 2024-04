Người hâm mộ lâu năm của Nene "thoát fan", Bright có hành động ngầm xác nhận tin đồn hẹn hò?

HHT - Netizen đã soi từng lời ca và nhanh chóng điểm danh từng anh chàng được cho là cảm hứng sáng tác của Taylor Swift trong album mới "The Tortured Poets Department".

HHT - Ở "Queen of Tears" tập 13, hai mối tình đầu của Baek Hyun Woo sẽ chạm trán: Một bên là tình đầu chân chính Hong Hae In và một bên là tình đầu tự huyễn hoặc - Bangsil. Và đây là cách "chiến thắng" dễ thương từ Hae In.