Người hâm mộ vỡ òa vui sướng khi "công chúa nhạc Pop" Britney Spears chính thức được tự do

HHT - Càng gần ngày phát sóng, "Snowdrop" (Hoa Tuyết Điểm) của Jisoo và Jung Hae In liên tục nhá hàng, từ poster đến teaser, khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

HHT - Full album thứ ba trong sự nghiệp của TWICE "Formula of Love: O+T=<3" đã chính thức ra mắt. MV của ca khúc chủ đề "SCIENTIST" cũng được thả xích vào đúng 12 giờ ngày 12/11 (theo giờ Việt Nam), không làm khán giả thất vọng với màn hóa thân thành 9 nhà nghiên cứu của TWICE.