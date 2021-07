Người mẫu Gen Z từng bị loại ở Vietnam's Next Top Model xuất hiện trên trang web của Gucci

HHT - Phương Oanh bước ra từ cuộc thi "Vietnam's Next Top Model 2017" mùa giải All-Stars. Cô cũng là người đầu tiên phải rời nhà chung trong mùa này. Tuy nhiên sau đó Phương Oanh không ngừng nỗ lực, rèn luyện bản thân để trở thành người mẫu trẻ thành công ở London, Anh quốc.

Mới đây trên trang cá nhân, siêu mẫu Minh Tú chia sẻ hình ảnh một người mẫu Việt Nam đã có dấu ấn nổi bật ở làng mốt quốc tế. "Chúc mừng em Phương Oanh (mùa All Stars). Một lớp người mẫu trẻ tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết với lòng đam mê và giấc mơ của mình. Chiến lên em ơi. I am so proud of you and wish you lots of success". (tạm dịch: Chị rất tự hào về em, chúc em thật nhiều thành công).

Cụ thể, trên trang web của thương hiệu thời trang Gucci, Phương Oanh làm người mẫu cho dòng túi xách Gucci Diana. Chân dài sinh năm 1999 diện váy ngắn tay liền thân màu trắng in họa tiết cánh buồm, đi giày cao gót bít mũi đen và tay cầm túi xách màu nâu cổ điển.

Trước khi trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên được Gucci mời chụp hình, Phương Oanh cũng ghi dấu khi góp mặt trong bộ sưu tập Resort 2022 của thương hiệu Erdem trên tạp chí thời trang hàng đầu thế giới Vogue. Bên cạnh đó, cô còn xuất hiện trong show diễn của nhà thiết kế lừng danh Stella McCartney tại London Fashion Week 2021.

