Người mẫu ngoại cỡ, mình dây rực rỡ trong BST của nhà thiết kế từng là nạn nhân body-shaming

HHT - BST “Love Yourself” của NTK Hồ Lê Phước Linh nhận được sự hưởng ứng từ công chúng bởi thông điệp nhân văn đằng sau những thiết kế ấn tượng. Vết thương lòng của NTK trẻ trở thành nguồn cảm hứng để cô lan tỏa thông điệp tích cực, tôn vinh mọi số đo cơ thể.

“Vết thương lòng” trở thành nguồn cảm hứng

BST Love Yourself được trình làng trong buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) “gây sốt” không chỉ với những thiết kế cầu kỳ, bắt mắt mà còn là thông điệp đầy tính nhân văn.

NTK trẻ Hồ Lê Phước Linh tìm cảm hứng cho BST từ chính “vết thương lòng” của mình. “Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã chịu nhiều lời nói miệt thị cơ thể. Những lời nói tưởng chừng như vô hại đã đeo đuổi tôi suốt một quãng thời gian dài và cho đến tận hôm nay”, Phước Linh chia sẻ.

NTK trẻ ấp ủ ý tưởng tạo ra BST nói lên vấn nạn miệt thị ngoại hình. Từ đó, cô bạn gửi tới thông điệp tích cực, khích lệ về mọi hình dáng cơ thể. “Thông qua bộ sưu tập, tôi hy vọng mọi người có thể hiểu và biết được rằng dù bạn có thân hình như thế nào, chỉ cần nhớ rằng: Bạn đẹp. Không có khái niệm gọi là hình dáng cơ thể “lý tưởng”, bất kể những gì một số người có thể cố gắng nói với bạn. Điều quan trọng nhất là bạn hạnh phúc và khỏe mạnh”, NTK trẻ bộc bạch.

Hành trình truyền cảm hứng về thời trang ngoại cỡ

Phước Linh thực hiện đồ án tốt nghiệp trong thời gian 4 tháng, với 5 bộ trang phục là tâm huyết, đúc kết từ kiến thức và trải nghiệm của bản thân trong suốt thời gian dài.

Các thiết kế mang đậm dấu ấn cá nhân, thể hiện óc sáng tạo, khả năng tư duy hiện đại bắt kịp xu hướng. Hệ thống màu sắc tươi sáng, sặc sỡ tạo ra cảm giác tươi mới, năng lượng tích cực cho những người mẫu ngoại cỡ.

Các thông điệp tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của các số đo cơ thể như Love Yourself, My body my choice, Beautiful isn't size, All bodies are good bodies… được Phước Linh khéo léo lồng ghép tạo nên điểm nhấn cho phần trình diễn.

Những người mẫu xuất hiện trong BST cũng được Phước Linh lựa chọn đầy dụng ý. “Lúc mới bắt đầu làm đồ án, mình có duyên gặp chị mẫu Trương Diễm Quỳnh và Nguyễn Kỳ Kỳ trên mạng xã hội. Các chị là người mẫu và cũng là người truyền cảm hứng cho các bạn mẫu plus size, chị Kỳ Kỳ còn là một founder của thương hiệu về dòng thời trang plus size”, Phước Linh cho biết.

Nhận được sự quan tâm của công chúng về BST, NTK sinh năm 2000 cho biết bản thân cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có thể chia sẻ, lan tỏa thông điệp tích cực về thời trang ngoại cỡ. Cô bạn biết ơn với những nhận xét, khích lệ của Hội đồng Giám khảo.

"Mình nhớ mãi nhận xét của một người cô mình rất ngưỡng mộ: “Thông qua bộ sưu tập của bạn, plus size không còn là vấn đề của body nữa, mà là vẻ đẹp của cơ thể con người, và bạn đã thành công khi thể hiện điều đó”. Vào khoảnh khắc đó, mọi mệt mỏi, gian nan suốt quá trình làm đồ án được đền đáp.”

NTK Phước Linh cho biết, trong tương lai cô sẽ tiếp tục theo đuổi, nghiên cứu dòng thời trang plus size (thời trang ngoại cỡ). Đồng thời, Phước Linh cũng sẽ không ngừng nghỉ trong việc lan tỏa những thông điệp tích cực, tôn vinh cơ thể.