Người nhà lên tiếng vụ cô gái trẻ "bùng tiền" bữa ăn hơn 11 triệu đồng ở Hà Nội

HHT - Một cô gái trẻ vào nhà hàng của khách sạn 5 sao tại Hà Nội gọi một set đồ ăn có giá tới hơn 11 triệu đồng. Tuy nhiên, đến lúc nhân viên đưa hóa đơn thanh toán, cô gái chỉ nằm ra ghế sofa, nói năng bất ổn và tỏ ra mình không được bình thường.

Tối 28/5, anh M.S, quản lý nhà hàng của một khách sạn 5 sao tại Hà Nội đăng bài lên mạng xã hội "tố" một nữ khách hàng "quỵt tiền ăn" khiến dân mạng xôn xao. Theo đó, cô gái trẻ vào nhà hàng gọi một set đồ ăn gồm: 1 phần bò wagyu Nhật A5 (định lượng 300gr); 1 con tôm hùm nguyên con (định lượng 1kg); 1 chai rượu vang; 1 đĩa hoa quả; 1 đĩa bánh; 1 phần oliu; 1 ly cocktail; 1 chai nước. Tổng hóa đơn lên đến gần 11,1 triệu đồng.

Anh S. cho biết, khi mới vào, khách hàng ăn mặc sang trọng, nói chuyện lịch sự. Sau khi khách hàng dùng bữa xong, nhân viên in hóa đơn tính tiền thì cô gái này tỏ ra ngây ngô và khẳng định không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào, cũng không có tiền mặt hay chuyển khoản để thanh toán hóa đơn.

Anh S. đã ra nói chuyện với khách hàng, thuyết phục trả tiền. Tuy nhiên, cô gái chỉ nằm ra ghế sofa, nói năng bất ổn và tỏ ra không bình thường. Anh S. đã gọi công an nhờ can thiệp. Kết quả, cô gái rời đi mà không trả tiền. Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội) cũng xác nhận vụ việc. Cô gái trên "có biểu hiện tâm lý không bình thường", đã nhiều lần bị bắt gặp đi ăn tại các nhà hàng sang trọng và không trả tiền.

Phía nhà hàng sau đó không yêu cầu xử lý vụ việc và để cô gái rời đi. Tuy nhiên, anh S. kêu gọi người thân của cô gái trên hỗ trợ liên hệ nhà hàng để thanh toán. "Khả năng cao có thể em phải đền bù 1 tháng lương đi làm. Thật sự số tiền 11 triệu ấy rất to đối với cá nhân chúng em đi làm thuê. Nếu như gia đình và người thân cô gái trên thấy được tin, vui lòng có thể hỗ trợ thanh toán giúp bên em. Chúng em đi làm cũng phải nuôi con cái và gia đình", anh S. viết trên mạng xã hội.

Mới đây, chia sẻ với báo Lao Động, bà N.T.N. (ở Vĩnh Phúc, mẹ cô gái) cho biết, con gái mình tên N.T.T. (31 tuổi), có tiền sử bị trầm cảm và phải điều trị từ năm 2019, sau quá trình đi học ở nước ngoài. Bà N. cho hay, vợ chồng bà có 3 người con, trong đó T. là con thứ hai và chưa lập gia đình. Cách đây 2 tháng, T. nói với mẹ về việc xuống Hà Nội để tìm việc làm, từ đó không thấy về.

Bà N. đã nhiều lần gọi điện theo số của T. nhưng không liên lạc được và cũng không biết tung tích con gái. Gia đình cũng nhiều lần đi tìm nhưng không gặp. Cuối năm 2023, T. từng bỏ nhà đi, gia đình tìm kiếm, đưa về nhà. Thời gian vừa qua, T. nhất quyết đòi xuống Hà Nội tìm việc nên bà N. bất lực không thể ngăn cản. Từ khi bỏ nhà đi, T. thường xuyên đi ăn ở các cửa hàng và không trả tiền. Gia đình bà N. đã không ít lần phải trả rất nhiều tiền cho con gái. Nhưng mọi chuyện vẫn tái diễn, đến giờ gia đình bà cũng đã kiệt quệ.

Hiện bà N. đã liên hệ lực lượng công an để tìm con gái. Mẹ của cô gái trẻ cho biết khi tìm được, bà sẽ không cho cô ra ngoài nữa, tránh ảnh hưởng tới những người khác.