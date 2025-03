Người phụ nữ ở Hòa Bình bị triệu tập do tung tin sai về sáp nhập tỉnh, thành

HHT - Ngày 1/3, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đang xử lý một người phụ nữ ở huyện Lạc Thủy chia sẻ thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ đã làm việc với chị B.T.H (trú huyện Lạc Thủy) để làm rõ về hành vi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc. Làm việc với cơ quan công an, chị H. đã thừa nhận hành vi vi phạm khi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm. Người phụ nữ xin chấp hành mọi quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan công an đã tuyên truyền về các quy định, trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội cho chị H., đồng thời khuyến cáo người dân không nên đăng tải, chia sẻ, tán phát tán phát tin giả, tin sai sự thật. Tất cả các hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 27/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tiền Giang đã làm việc với ông P.V.H. (39 tuổi, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức". Ông H. sử dụng Facebook cá nhân bình luận thông tin sai sự thật liên quan việc sáp nhập tỉnh, thành phố gây hoang mang dư luận, đồng thời có lời lẽ xúc phạm chính quyền địa phương.