Nguyễn Trần Trung Quân tung ca khúc đầy thổn thức trong phim ngắn triệu view "The Last Goodbye"

HHT - Nguyễn Trần Trung Quân giới thiệu đến người hâm mộ MV "Nhẫn Tâm Là Em". Đây cũng là ca khúc nhạc phim đầu tiên của phim ngắn "The Last Goodbye".

Phim ngắn The Last Goodbye đến từ Giám đốc sáng tạo Denis Đặng đã đạt hơn 15 triệu lượt xem với 8 tập phát sóng trên nền tảng TikTok. Bộ phim kể câu chuyện đầy nên thơ và cuốn hút của 4 người bạn Phong Sơn (Denis Đặng) - Tuệ An (Phương Giang) - Ánh Dương (Khánh Uyên) và Lâm Bình (Thái Vũ).

Bên cạnh đó, người xem cũng chú ý đến ca khúc Nhẫn Tâm Là Em do “người bạn thân” Nguyễn Trần Trung Quân trực tiếp thể hiện. Bản Ballad đầy da diết được của nhạc sĩ Tuno dễ dàng khiến khán giả rung động, đồng cảm. Nguyễn Trần Trung Quân tiếp tục thể hiện được kĩ thuật thanh nhạc, cách xử lý điêu luyện, hài hòa về mặt cảm xúc.

Phần hình ảnh của MV Nhẫn Tâm Là Em là những lát cắt đến từ bộ phim The Last Goodbye. Câu chuyện tình kéo dài 6 năm giữa Phong Sơn và Tuệ An được tái hiện sống động với giọng hát của Nguyễn Trần Trung Quân. Từ thuở Phong Sơn và Tuệ An chớm nở “mối tình gà bông” tại CLB phát thanh của trường Trung học cho đến những va vấp, sóng gió trong câu chuyện tình cảm.

Trở lại với Ballad, Nguyễn Trần Trung Quân cho biết: “Lần trở lại này của Quân sau một quãng thời gian khá dài cũng mang đến cho tôi khá nhiều áp lực. Hát Ballad nghe thì dễ nhưng hát làm sao để người nghe “thấm”, đồng cảm với chính giọng hát của mình là một chặng đường khá gian nan. Hát Ballad không chỉ đơn thuần là áp cảm xúc vào mà vẫn cần có kĩ thuật nền tảng vững vàng để có thể điều chỉnh được cảm xúc tương ứng với từng câu hát".

Nam ca sĩ chia sẻ thêm, chặng đường nghệ thuật sắp tới của anh sẽ có nhiều thể nghiệm đặc biệt. Nguyễn Trần Trung Quân không chỉ muốn mọi người biết đến mình qua những single nhỏ lẻ, mà ít nhất một album mới có thể truyền tải đầy đủ những suy tư, tình cảm của anh.

Trước đó, nhiều fan của Denis Đặng khi “soi” các tình tiết trong phim ngắn The Last Goodbye đã phát hiện ra cụm từ “Kilomood” trên cuộn băng cát-xét. Người hâm mộ Nguyễn Trần Trung Quân cũng dựa vào chi tiết này để đoán rằng đây chính là “gợi ý” cho tên album kế tiếp của nam ca sĩ.

Sau ca khúc Nhẫn Tâm Là Em, Nguyễn Trần Trung Quân sẽ tiếp tục ra mắt MV cho ca khúc chủ đề của The Last Goodbye. Sau một quãng thời gian khá im ắng, nam ca sĩ đang liên tục “hâm nóng” đường đua âm nhạc với loạt dự án mới, đồng thời cũng “lấp lửng” về một sản phẩm trở lại.