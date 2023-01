Nhạc hội "Sóng 23" hé lộ mascot Ca sĩ Mặt nạ mùa 2, "Họa sắc Việt" đậm dấu ấn văn hóa

HHT - Sau nhiều lần hoãn chiếu, nhà sản xuất Sony Pictures đã chính thức tung ra trailer cho phần phim tiếp theo mang tên "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (tạm dịch "Người Nhện: Du hành Vũ trụ nhện") của bộ phim hoạt hình 2018 từng thắng giải Oscar.

HHT - "Hung Thủ Vô Hình" không chỉ là bộ phim khiến khán giả phải đứng ngồi không yên vì những tình tiết giật gân, bí ẩn, mà còn là dấu mốc cho sự trở lại màn ảnh rộng của nam diễn viên So Ji Sub.

HHT - “The Last of Us” là một trong những huyền thoại của thể loại game sinh tồn hậu tận thế zombie, và giờ đây, nó đã chính thức được chuyển thể thành loạt phim truyền hình mới của HBO dưới bàn tay của những cái tên bảo chứng chất lượng.

HHT - Hãng phim Paramount Pictures vừa công bố trailer đầu tiên cho phần phim thứ 7 về các người máy biến hình từng gây bão một thời sau hơn bốn năm vắng bóng với tên gọi "Transformer: Rise of the Beasts".

HHT - “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” và “Guardians of the Galaxy Volume 3” là những siêu anh hùng mở đường cho Giai đoạn 5 MCU. Nhưng liệu họ có thể sống sót đến ngày trận đại chiến Đa vũ trụ diễn ra với những trailer “buồn ngang” như thế này?