Nhạc thiếu nhi "càn quét" BXH tỷ view, hạng 1 gần gấp đôi dân số thế giới

HHT - Đã qua rồi thời kỳ các ca khúc đình đám thống trị YouTube, vì giờ đây đã trở thành kỷ nguyên của những bài hát thiếu nhi như "Baby Shark".

Theo thống kê từ YouTube, hiện tại 5 video có lượt xem cao nhất từ trước đến nay đều thuộc mảng âm nhạc. Thế nhưng, 4 trong số đó lại là các ca khúc thiếu nhi, dành cho đối tượng chính là trẻ em. Còn lại chính là một bản hit thuộc thể loại nhạc Latin đã "làm mưa làm gió" một thời gian dài.

Danh sách 5 video có lượt xem cao nhất trên YouTube, tính đến tháng 2/2025 bao gồm: Baby Shark Dance, Despacito, Wheels on the Bus, Johny Johny Yes Papa và Bath Song. Trong đó, Despacito chính là đại diện duy nhất không thuộc thể loại nhạc cho các bé.

Ra mắt vào đầu năm 2017, Despacito bùng nổ toàn cầu sau khi Luis Fonsi và Daddy Yankee tung ra phiên bản hát cùng Justin Bieber. Ca khúc sau đó đứng đầu BXH Billboard Hot 100 suốt 16 tuần, ngang bằng kỷ lục mà One Sweet Day (Mariah Carey và Boyz II Men trình bày) nắm giữ kể từ năm 1995.

Despacito cũng bùng nổ trên YouTube khi là video đầu tiên vượt các mốc 3 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ và 6 tỷ lượt xem một cách ấn tượng, và một thời là video đứng đầu về lượt xem trên nền tảng video số 1 này.

Thế nhưng giờ đây, Despacito phải nhường ngôi vương lại cho Baby Shark Dance. Video ca nhạc thiếu nhi đáng yêu này hiện tại đã đạt mốc 15,5 tỷ lượt xem, gần gấp đôi dân số thế giới. Mặt khác, các video Wheels on the Bus, Johny Johny Yes Papa và Bath Song cũng thu hút hàng tỷ lượt xem, trong đó hãng Cocomelon nắm giữ hai video thuộc Top 5 vô cùng ấn tượng.

Có thể thấy, các bài hát thiếu nhi ghi dấu ấn đậm nét trên nền tảng YouTube trong nhiều năm qua, thậm chí vượt xa các MV nhạc Pop. Nhiều khán giả cho rằng làn sóng này đến từ việc các "bố mẹ bỉm sữa" thường xuyên bật nhạc thiếu nhi cho con xem khi cho con ăn cơm hay bận rộn làm việc nhà. Từ đó, những video này tự nhiên có được hàng triệu, hàng tỷ lượt xem mà không cần bất kỳ chiến lược "stream" nào.

Tại Việt Nam, video ca nhạc có lượt xem cao nhất... cũng là nhạc thiếu nhi. Bài hát quen thuộc Một Con Vịt đạt 1 tỷ lượt xem vào giữa tháng 6/2024, cũng là video Việt Nam đầu tiên đạt thành tích này.