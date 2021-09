Nhan sắc Adele hậu giảm cân ngày càng sắc sảo mặn mà, ngày trở lại showbiz đã cận kề?

HHT - Trong bài đăng trên Instagram mới đây, Adele lại một phen "hớp hồn" người hâm mộ vì nhan sắc ngày càng sắc sảo mặn mà. Nhiều fan đứng ngồi không yên vì chắc mẩm thần tượng sẽ giữ lời "comeback" vào cuối năm nay.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nữ ca sỹ Adele lại lần nữa làm chao đảo trái tim người hâm mộ với nhan sắc rạng rỡ, sang trọng trong một thiết kế Haute Couture của nhà mốt người Ý Schiaparelli. Chiếc đầm lấy tông màu đen trắng làm chủ đạo, được thiết kế theo dáng tay bồng với điểm nhấn là hai đóa hoa hồng cách điệu tạo nên sự quý phái cho chủ nhân của 15 chiếc kèn vàng Grammys.

Được biết đây là bộ trang phục mà nàng "họa mi nước Anh" đã chuẩn bị để đến tham dự đám cưới của người bạn thân Anthony David.

Thời gian gần đây, nữ ca sỹ liên tục khiến fan "lụy tim" với những màn xuất hiện rạng rỡ đi kèm giao diện ngày càng được nâng cấp sau màn giảm cân ngoạn mục cuối năm 2019.

Dù bị các fan liên tục thúc giục ra album mới, tuy nhiên đến nay tin tức về sự trở lại của Adele vẫn còn là một ẩn số. Nhiều lời đồn đoán cho rằng vào tháng 11 tới đây, chủ nhân của bản hit đình đám Someone Like You sẽ tái xuất để "càn quét" các bảng xếp hạng trong dịp lễ cuối năm.