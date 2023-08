Nhan sắc Gal Gadot không thể cứu “Heart of Stone”: Phim điệp viên nhạt nhẽo nhất năm

HHT - Nhan sắc và danh tiếng của Gal Gadot có thể khiến người ta tò mò và giúp “Heart of Stone” lọt Top 10, thậm chí là trụ ở vị trí số 1 Netflix. Nhưng điều đó không đảm bảo đây là một bộ phim về điệp viên hay.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Bộ phim hành động kinh phí lớn của Netflix - Heart of Stone đang lọt Top 10, thậm chí trụ ở vị trí số 1 Netflix nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bộ phim gây chú ý bởi vai nữ chính do người đẹp Gal Gadot đảm nhận. Danh tiếng của “Wonder Woman” có thể giúp phim thu hút sự quan tâm của công chúng, nhưng nó không đảm bảo cho chất lượng phim.

Theo câu chuyện của Heart of Stone, Rachel Stone (Gal Gadot) được tiết lộ là nữ điệp viên của Hiến quân - một tổ chức tình báo hoạt động độc lập, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ hòa bình thế giới. Cô đang nằm vùng trong một tổ chức điệp viên khác thì đụng độ một kẻ có ý định cướp vũ khí AI mạnh nhất toàn cầu. Có vũ khí AI này trong tay, hắn sẽ kiểm soát được mọi thứ một cách dễ dàng và thống trị thế giới. Rachel Stone phải hành động để ngăn chặn việc này.

Bày ra một mở đầu rất hoành tráng, nhưng Heart of Stone lại ru ngủ người xem bởi những tình tiết phát triển quá dễ đoán và buồn tẻ. Dù thu hút nhiều người xem trên Netflix, Heart of Stone chỉ nhận được con số ít ỏi 30% trên trang Rotten Tomatoes, tức bị đánh giá là “cà chua thối” - không “tươi ngon” để thưởng thức. Công bằng mà nói bộ phim không quá thảm họa, nhưng là một bộ phim người ta sẽ quên sạch ngay khi vừa kết thúc bởi nó chẳng có gì ấn tượng.

Có lẽ Heart of Stone có tham vọng biến nhân vật Rachel Stone trở thành một James Bond (tên thật của nhân vật điệp viên huyền thoại có bí danh 007) hay một Ethan Hunt (tên nhân vật chính trong chuỗi phim điệp viên Nhiệm Vụ Bất Khả Thi do Tom Cruise đảm nhận) phiên bản nữ, nhưng đã thất bại. Nhân vật Rachel quá nhạt nhẽo, bất chấp việc Heart of Stone đã “nỗ lực” đắp nặn cho cô một nhiệm vụ hai mang, đặt cô vào tình huống mâu thuẫn nội tâm khi phải lựa chọn giữa cứu đồng đội hay cứu vỏ bọc của mình.

Dù Gal Gadot rất xinh đẹp, và vẫn đủ tiêu chuẩn là một ngôi sao hành động giải trí, nhưng cô không thể cứu một cốt truyện quá sơ sài. Gal Gadot vẫn có tố chất ngôi sao, nhưng cô đang trở nên cũ kỹ khi mang một lối diễn rập khuôn vào các vai mà cô đóng.

Các sự kiện được kể trong Heart of Stone rời rạc đến mức, dù đã cố gắng gắn kết, mọi thứ vẫn mệt mỏi gãy đổ và có dấu hiệu lạc đề. Các tình tiết có cảm giác được thổi phồng quá mức, dù là khả năng của Rachel Stone, âm mưu thâm độc của kẻ phản diện, hay sự nguy hiểm của cỗ máy AI xịn nhất hành tinh; nhưng không có chiều sâu, vì thế mà không điều gì có thể đọng lại. Điều vớt vát duy nhất là các cảnh hành động có vẻ khá ổn, tuy cảnh nhảy dù quá sức giả trân - nhìn là biết ngay can thiệp kỹ xảo quá nhiều.

Một số bình luận của người xem:

“Gal Gadot vẫn ổn nhưng đây không phải là một phim hay của cô ấy. Lãng phí hai giờ đồng hồ của tôi. Đây là một bộ phim chỉ đáng để xem một lần cho biết.”

“Cốt truyện thực sự nghèo nàn. Diễn biến cũng dễ đoán. Tóm gọn lại là phim rất nhạt nhẽo.”

“Chắc đây là phim về điệp viên khủng khiếp nhất tôi từng xem. Chả hiểu thái độ tự tin vô bờ bến của các điệp viên trong phim là từ đâu ra.”

Heart of Stone hiện đã có mặt trên Netflix.