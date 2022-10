Nhan sắc Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân, cô gái từng giảm 15 kg để đi thi sắc đẹp

HHT - Cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 đã xác định được ngôi vị cao nhất, tân Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đăng quang không hề gây bất ngờ. Người đẹp đã có một đêm thi xuất sắc, đặc biệt đây là lần đầu tiên Thiên Ân đi thi sắc đẹp và cô đã có một câu chuyện truyền cảm hứng về bản thân vô cùng ấn tượng.

Đăng quang ngôi vị Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân gây ấn tượng là một cô gái cực kỳ cá tính, tự tin và vô cùng bản lĩnh. Trong chương trình phỏng vấn trực tuyến thuộc khuôn khổ cuộc thi trước đó, Đoàn Thiên Ân tiết lộ cô từng rất tự ti về vóc dáng. Sau đó, để thực hiện mong muốn được sải bước trên sàn diễn, Thiên Ân đã giảm tận 15 kg chỉ trong khoảng 4 tháng.

"Trước đây, tôi nặng 75 kg. Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Được mọi người xung quanh động viên, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam để thoát khỏi vùng an toàn. Sau vòng Sơ khảo, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người - những ai đang bị body shaming - hãy yêu bản thân", Thiên Ân nói.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, hiện là sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM. Trong lần đầu tham gia một cuộc thi nhan sắc lớn, người đẹp đã có sự thể hiện vô cùng xuất sắc và đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Trong phần thi thuyết trình về Hòa bình, với câu chuyện về chính bản thân, Hoa hậu Thiên Ân đã nhận được sự cổ vũ tuyệt đối của khán giả: “Chúng ta luôn nói về hòa bình, về việc đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn, thế nhưng hoà bình sẽ không bao giờ bền vững nếu như vấn đề về bạo lực không được giải quyết. Có rất nhiều người vẫn còn nghĩ rằng bạo lực là một cụm từ để chỉ về việc chúng ta tác động vật lý hay làm tổn hại đến ai đó. Nhưng không, bạo lực được chia ra làm rất nhiều loại khác nhau, và tôi đã từng là nạn nhân của bạo lực ngôn từ, của body-shaming sau khi tôi tăng cân. Chúng ta luôn nghĩ rằng việc nói những câu bông đùa ấy không có hại gì với người khác, nhưng đó là ngọn giáo vô hình xuyên thấu trái tim của người nghe chúng...

...Bởi vì chúng ta là phiên bản độc nhất của chính mình, không ai giống ai, và cũng không ai là hoàn hảo, cũng không có một quy chuẩn nào đặt ra cho tất cả chúng ta. Tất cả mọi người cần phải lên tiếng để ngăn chặn vấn đề bạo lực ngôn từ, vì đã có rất nhiều người chọn cách rời bỏ thế gian này, chỉ vì tổn thương từ lời nói của người khác. Và đó cũng là lý do vì sao ngày hôm nay tôi đứng ở đây, Top 10 Miss Grand Vietnam 2022 bởi vì tôi cũng như các bạn, tôi có khuyết điểm, nhưng quan trọng nhất, đó là tôi dám đứng lên để đấu tranh cho chính bản thân mình, và dùng tiếng nói của mình để nói thay cho tất cả các bạn. Tôi, Đoàn Thiên Ân, mong tất cả mọi người hãy một lần đứng lên để ngăn chặn bạo lực ngôn từ. Bởi vì, tất cả chúng ta đều có quyền được yêu thương, có quyền được sống…”

Trong màn ứng xử của Top 5, Thiên Ân nhận được câu hỏi từ Hoa hậu Hà Kiều Anh: "Có ý kiến đa số các bạn trẻ hiện nay sống thờ ơ, ích kỷ và vô cảm. Bạn nghĩ gì?". Người đẹp đã có màn trả lời xuất sắc: "Vô cảm thờ ơ là một loại cảm xúc và đã là cảm xúc thì nó sẽ tồn tại trong con người. Nếu nói giới trẻ thờ ơ, ích kỷ thì trước hết hãy hỏi họ tại sao bị như vậy. Chúng ta hãy trao đổi, cùng gia đình giáo dục giới trẻ để giải quyết vấn đề này."

Người đẹp cũng giành giải thưởng phụ thuyết trình về Hòa bình. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chỉ có 4 ngày chuẩn bị, sau đó với trọng trách là đại diện chính thức của Việt Nam, cô cùng với 4 Á hậu sẽ lên đường sang Indonesia để tham dự cuộc thi Miss Grand International 2022.