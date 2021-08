Nhân vật gây ức chế nhất “Nevertheless”: Nữ chính Na Bi cứ mãi lòng vòng trong tình yêu

HHT - Yoo Na Bi (Han So Hee) của “Nevertheless” chắc chắn là một trong những nhân vật nữ chính gây ức chế nhất màn ảnh Hàn của năm nay.

Bộ phim truyền hình Nevertheless (tựa Việt: Dẫu Biết) đang gần đi đến kết thúc cuối cùng. Phân cảnh cãi nhau trong mưa của tập 9 giữa Na Bi (Han So Hee) và Park Jae Eon (Song Kang) nhận được lời khen về diễn xuất bùng nổ. Thế nhưng, sự bùng nổ này đã quá muộn màng để giữ chân khán giả thêm nữa. Đa số họ đều mệt mỏi trước nhịp phim chậm chạp và diễn xuất nhàn nhạt của cả Han So Hee và Song Kang từ đầu phim.

Nhiều khán giả đồng ý rằng Na Bi là một trong những nhân vật nữ gây ức chế nhất màn ảnh Hàn trong năm nay. Đặc biệt là bởi cách hành xử lòng vòng trong tình yêu, thiếu dứt khoát giữa “trai hư” Park Jae Eon và “trai tốt” Yang Do Hyuk (Chae Jong Hyeop).

Đầu phim, Yoo Na Bi yêu phải “trai đểu”, anh ta không những lợi dụng còn thao túng cô. Yoo Na Bi đã kết thúc mối tình này trong đau khổ và quyết định sẽ không sa vào các mối tình "độc hại" như thế này nữa. Thế nhưng rất nhanh chóng, Na Bi rơi vào lưới tình của Park Jae Eon - một trai đẹp có lịch sử tình trường đã rõ là “trai hư”.

Dĩ nhiên, chuyện tình cảm của Na Bi và Park Jae Eon chẳng có gì rõ ràng. Cả hai làm mọi việc mà những người yêu nhau hay cùng làm, nhưng không có danh phận công khai, cũng chẳng có ràng buộc hay trách nhiệm.

Khán giả khó hiểu trước lựa chọn của Yoo Na Bi, từ “trai đểu” yêu “trai hư” thì có khác gì “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”? Yoo Na Bi muốn có một mối tình hạnh phúc, lành mạnh, nhưng với cách chọn bạn trai như thế này thì trách sao cô mãi toàn nhận trái đắng.

Khi nhận ra không thể tìm thấy chân tình từ Park Jae Eon, hiểu nhầm anh đã có bạn gái, Na Bi quyết định chấm dứt. Nhưng hành động của Na Bi vẫn đi ngược lại với lời nói của cô, đỉnh điểm là khi Park Jae Eon xuất hiện ở làng quê dì mình, Na Bi vẫn có hành động thân mật với Jae Eon.

Na Bi muốn cắt đứt với Park Jae Eon vì không chấp nhận được mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, không công khai, không danh phận. Thế nhưng khi Park Jae Eon “quay đầu”, chủ động tìm cô, làm lành, và đề nghị hẹn hò thì Na Bi lại nhất quyết không đồng ý. Dù vậy, ngay cả khi đã như thế, Na Bi vẫn giữ một liên kết mơ hồ khó dứt với Park Jae Eon.

Không cắt đứt được với Park Jae Eon đã đành, Na Bi lại còn dây dưa với Yang Do Hyuk. Ban đầu, khi chưa biết tình cảm của Do Hyuk dành cho mình, Na Bi vẫn thân thiết với anh là điều có thể hiểu được. Nhưng điều khiến khán giả bất mãn Na Bi là ngay cả sau khi biết được tình cảm đơn phương của Do Hyuk, cô vẫn không vạch ra ranh giới rõ ràng cho chàng “trai tốt”.

Thích hay không thích Na Bi nên rõ ràng cho anh biết, để Yang Do Hyuk đau một lần rồi thôi. Nhưng cô vẫn cứ đi dạo cùng anh, ăn cơm hộp anh làm và tự mang đến, như vẫn gieo hy vọng cho anh dù không hứa hẹn gì. Lúc này Na Bi như một phiên bản nữ của Park Jae Eon.

Khán giả thật sự khó hiểu với cách yêu của Na Bi bởi chẳng rõ rốt cuộc điều cô muốn là gì. Nhưng họ chắc chắn một điều, nếu muốn hạnh phúc trong tình yêu mà hành xử như Na Bi thì thật khó mà có được điều đó.