Nhiệt độ Hà Nội sắp thay đổi chóng mặt chỉ trong một tuần

HHT - Mới đây, "GAMA PreShow - The Opening" chính thức công bố dàn line up với nhiều tên tuổi nổi tiếng như ngôi sao quốc tế Jason Derulo, nam ca sĩ Mono, Blacka, LowG, Mỹ Mỹ, Lil Wuyn.

HHT - Tại buổi công chiếu phim tài liệu Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng, các "anh trai" HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, RHYDER cùng có những chia sẻ xúc động sau khi nhìn lại hành trình "Say Hi".