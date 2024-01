Nhiệt độ Hà Nội tăng dần trở lại sau đợt mưa rét, thời tiết sẽ thay đổi thế nào?

HHT - Thời tiết Hà Nội sẽ thay đổi thế nào sau một số ngày có gió mùa Đông Bắc kèm theo mưa? Những ngày sắp tới, nhiệt độ Hà Nội là bao nhiêu và trời có khô hơn không?

Thủ đô Hà Nội đã trải qua vài ngày mưa rét, trời mưa rải rác trong cả ngày và độ ẩm tăng lên rất cao, trung bình hơn 90%, gây nhiều bất tiện trong cuộc sống hằng ngày của người dân. Thực tế trong những ngày qua trời không rét đậm (nhiệt độ không lúc nào xuống dưới 15oC) nhưng do mưa và độ ẩm cao nên nhiều người có cảm giác rét hơn.

Nhưng thời tiết Hà Nội sẽ bắt đầu thay đổi từ ngày mai, 14/1.

Hôm nay là ngày cuối cùng mà thủ đô Hà Nội chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc mang theo mưa này. Trong ngày, độ ẩm vẫn rất cao và thỉnh thoảng có mưa.

Từ ngày mai, ở Hà Nội sẽ chuyển gió Đông Nam. Gió Đông Nam vốn mang theo hơi ẩm từ biển nhưng lần này gần như sẽ không mang theo mưa. Vì vậy, dù trời không khô hơn hẳn nhưng độ ẩm sẽ giảm so với những ngày vừa qua.

Đồng thời, gió Đông Nam cũng khiến nhiệt độ Hà Nội bắt đầu tăng, mỗi ngày tăng 1 - 2oC, khiến trời ấm dần lên, sang đầu tuần sau trong ngày sẽ có lúc có nắng, gần như không mưa. Ngay ngày mai, nhiệt độ trưa và chiều ở Hà Nội sẽ lên đến 22 - 24oC; sang đầu tuần có thể lên đến 25 - 26oC, trời ấm áp.

Từ ngày mai, độ ẩm ở Hà Nội cũng bắt đầu giảm. Trời chủ yếu ẩm vào sáng sớm và tối muộn, còn trưa và chiều độ ẩm ở mức hơn 70%. Như vậy cũng là khô ráo hơn so với những ngày vừa qua, khi độ ẩm trung bình ở Hà Nội ở mức hơn 90% và cả ngày cũng vẫn rất ẩm do mưa.

Dự báo kiểu thời tiết trên sẽ kéo dài đến khoảng cuối tuần sau, rồi Hà Nội sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh hoặc rất mạnh.