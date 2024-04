Nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh và có mưa, Hà Nội giảm hơn 10 độ C sau một ngày

HHT - Đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc sắp chấm dứt, thời tiết sẽ chuyển sang trạng thái nhiều mây và có mưa rải rác. Riêng thủ đô Hà Nội giảm hơn 10 độ C chỉ sau 24 giờ.

Chuỗi ngày nắng nóng ở miền Bắc với nhiệt độ rất cao vào buổi trưa và chiều đang đi đến thời điểm kết thúc. Hôm nay, 4/4, có thể coi là ngày cuối cùng của đợt nóng này. Mặc dù buổi sáng trời có gió khá mát mẻ nhưng đến chiều nay, nhiệt độ ở phần lớn các tỉnh thành miền Bắc vẫn trên mức 40oC. Trong đó, thủ đô Hà Nội vẫn là thành phố có nhiệt độ đỉnh của ngày cao nhất, khoảng 45 - 46oC, các khu vực lân cận có nhiệt độ thấp hơn 1 - 3oC. Ở các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ, nhiệt độ chiều nay cũng lên tới 38 - 39oC hoặc hơn.

Tuy nhiên, sang ngày mai, Hà Nội, các tỉnh thành lân cận và phía Đông Bắc Bộ giảm nhiệt mạnh, đa số giảm khoảng 7 - 8oC (xét nhiệt độ đỉnh trong ngày), riêng thủ đô Hà Nội giảm đến 12 - 13oC sau 24 giờ. Chiều thứ Sáu, 5/4, nhiệt độ Hà Nội ở mức khoảng 33oC, tức là giảm hơn 10oC so với chiều nay. Do trời nhiều mây nên khá mát mẻ.

Từ đêm nay, một số tỉnh ở phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn được dự báo là sẽ có mưa vừa đến mưa to. Đến sáng mai, mưa có thể xuất hiện ở các tỉnh thành ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng. Khu vực Hà Nội có thể có mưa vào sáng mai nhưng chỉ mưa nhỏ.

Đồng thời với việc nhiệt độ giảm thì độ ẩm ở miền Bắc lại tăng do trời bớt nắng. Độ ẩm cao duy trì cả ngày và có thể nồm ẩm nhưng không đến mức như những đợt nồm ẩm trong tháng trước.