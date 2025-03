Nhiều đại lý ngừng hợp tác, cho rằng Baby Three bản mới in "đường lưỡi bò", NSX nói gì?

HHT - Mới đây, một số đại lý phân phối đồ chơi của hãng Baby Three tại Việt Nam, trong đó có streamer Đặng Tiến Hoàng (ViruSs), cho rằng phiên bản Baby Three mới "Thỏ thị trấn V2" có in hình "đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam, nên đã tuyên bố ngừng nhập khẩu loại đồ chơi này.

Thông tin về hình ảnh được cho là giống với "đường lưỡi bò" xuất hiện trên sản phẩm Baby Three phiên bản "Thỏ thị trấn V2" đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Sản phẩm mới được tung ra thị trường nhưng chưa về đến Việt Nam này đã vấp phải tranh cãi khi một số người dùng chỉ ra rằng trên má của nhân vật này có họa tiết liên tưởng tới bản đồ "đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền nước ta. Đáng chú ý, Đặng Tiến Hoàng (ViRusS) - một streamer nổi tiếng trong ngành kinh doanh và sáng tạo nội dung đã có phản ứng mạnh mẽ trên trang cá nhân. Anh thông báo rằng sẽ ngừng nhập khẩu và phân phối sản phẩm này sau khi phát hiện ra hình ảnh trong phần thể hiện graffiti quanh mắt nhân vật có hình dạng giống với bản đồ "đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền Việt Nam. Cụ thể trong bài đăng của mình, ViRusS nhấn mạnh: "Thông báo đến toàn bộ các Seller đã làm việc với bọn em, bao gồm cả các anh/chị nhập Baby Three cho thị trường Thái Lan từ bọn em. Bọn em xin chính thức thông báo dừng việc nhập khẩu và bán Baby3, do phát hiện BabyThree Thỏ thị trấn Ver2 có xuất hiện hình ảnh nhạy cảm trong phần thể hiện Graffiti bọng mắt, nước mắt. Mặc dù là thu nhập ổn với bọn em nhưng đất nước là cứ phải ưu tiên hàng đầu ạ. Bọn em xin gửi lời cảm ơn đến các anh/chị đối tác và Seller vì đã thông cảm và ủng hộ quyết định này". Cũng trong bài đăng trên trang cá nhân, ViruSs chia sẻ thông báo chính thức của công ty DaPiaoLiang - đơn vị sản xuất và phân phối Baby Three, về sự việc. Cụ thể, nhà sản xuất cho biết mẫu khuôn mặt Baby Three Thỏ thị trấn V2 là một bức vẽ nghệ thuật ngẫu nhiên, dựa trên phong cách trừu tượng và giả tưởng. Theo đơn vị này, thiết kế này không phản ánh "hình ảnh, biểu tượng hoặc đường nét địa lí cụ thể nào trong thực tế" và những cuộc thảo luận liên hệ đường vẽ graffiti với các yếu tố cụ thể trong đời thực đang đi chệch hướng nghiêm trọng so với mục đích ban đầu của thiết kế. Trong thông báo đính chính, phía nhà sản xuất món đồ chơi thịnh hành trên kêu gọi mọi người nhìn nhận sáng tạo nghệ thuật một cách hợp lý, tránh hiểu lầm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm lẫn nhau. Phía nhãn hàng cũng nhấn mạnh khái niệm sáng tạo cốt lõi của sản phẩm là truyền tải sự thú vị, bí ẩn, tính nghệ thuật, cũng như sự yêu thích của trẻ em. Không có hàm ý, ẩn dụ, hay ám chỉ bất kỳ vấn đề nào trong đời thực. Cũng trong tối 5/3, một hệ thống kính mắt A. nổi tiếng đã đăng bài thông báo liên quan đến vấn đề này. Cụ thể, kính mắt A. cho biết đã có cuộc gặp gỡ với CEO Tiểu Bạch của Baby Three về quyết định hợp tác. Trong thông báo trên trang fanpage, kính mắt A. có ghi: "Cuộc gặp gỡ rất thành công và mở ra cho chúng tôi rất nhiều ý tưởng và cơ hội đột phá trong tương lai. Chúng tôi đang thỏa thuận ký kết hợp đồng sản xuất 10.000 sản phẩm Baby three cho bộ sưu tập sắp ra mắt vào tháng 4/2025. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi nhận được thông tin về sản phẩm Baby Three "Thỏ thị trấn V2" có sử dụng hình ảnh đường lưỡi bò. Dù vô tình hay cố ý, chúng tôi nghĩ đây là 1 sai lầm của Baby Three khi không tôn trọng chủ quyền Việt Nam. Kính mắt Anna là 1 doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi muốn mang tới khách hàng không chỉ sản phẩm chất lượng mà còn những giá trị văn hoá, nhân văn tốt đẹp của dân tộc. Vì vậy, chúng tôi quyết định dừng hợp tác với Baby Three. Rất mong các bạn khách hàng đang mong đợi sự hợp tác này thông cảm cho Anna! Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam Chúng tôi tự hào là người Việt Nam". Ngày 6/3, kính mắt A. tiếp tục đưa ra thông báo tiếp theo liên quan sự việc. Phía doanh nghiệp cho biết rằng đã nhận được rất nhiều sự thông cảm và ủng hộ từ khách hàng khi quyết định ngừng hợp tác với Baby Three. Đồng thời công ty khẳng định: "Chúng tôi nghĩ đây là hành động nên làm ở thời điểm đó, chứ chưa từng nghĩ sẽ đẩy sự việc lên căng thẳng". Baby Three là dòng sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông được sản xuất tại Trung Quốc, ra mắt lần đầu vào tháng 5/2024 dưới hình thức hộp bí mật (hộp mù). Người mua sẽ không thể biết trước mở ra sẽ nhận được nhân vật gì, tạo cảm giác hứng thú và tò mò sở hữu. Mỗi mẫu đồ chơi Baby Three được thiết kế theo phong cách riêng, lấy cảm hứng từ các loài động vật dễ thương như mèo, thỏ, gấu, cáo… khiến sản phẩm này sốt rần rần tại thị trường Việt Nam kể từ khi xuất hiện.