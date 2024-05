Nhiều địa phương phía Bắc ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024

HHT - Nhiều địa phương khu vực phía Bắc đã tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 bao gồm: Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nam...

Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024 tại Bắc Giang

Sáng ngày 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Mai Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Thân Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; lãnh đạo thị xã Việt Yên và đông đảo đoàn viên, thanh niên công nhân tham dự chương trình.

Chiến dịch TNTN Hè năm 2024 của tỉnh Bắc Giang với chủ đề “Thanh niên tình nguyện” sẽ diễn ra từ ngày 01/6 đến ngày 31/8/2024 và tập trung vào 01 chương trình Tiếp sức mùa thi, 04 chiến dịch: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng.

Với 11 chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa từng nội dung của chiến dịch, chỉ đạo các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhóm nội dung hoạt động như xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại Lễ ra quân, đồng chí Mai Sơn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh Bắc Giang, vừa mang tính thời sự, vừa đáp ứng yêu cầu của thanh niên và xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và khẳng định thanh niên xung phong đến những nơi gian khổ nhất, nơi nào người khác làm ít kết quả, thanh niên phải xung phong đến làm cho tốt.

Để chiến dịch được thực hiện thắng lợi, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Thân Trung Kiên phát biểu phát động và yêu cầu các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc cần lựa chọn nội dung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tận dụng nguồn lực, hỗ trợ triển khai chiến dịch.

Các cấp bộ đoàn cần coi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 là cơ hội để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao năng lực số và hội nhập quốc tế, là cơ hội để đoàn viên, thanh niên được trải nghiệm, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Cũng tại Lễ ra quân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã vận động, kết nối nguồn lực, phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động an sinh xã hội với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Sau Lễ ra quân, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên đồng loạt tham gia các hoạt động hưởng ứng Chương trình như: Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”; Sơn nhà cho hộ gia đình nghèo, khánh thành công trình nhà nhân ái, thi công công trình con đường bích họa…

Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè tỉnh Bắc Giang năm 2024 hứa hẹn tổ chức nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình, xung kích, tình nguyện, khẳng định một lần nữa “Đâu cần thanh niên có - Việc gì khó có thanh niên”.

Thái Bình: Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024

Sáng 18/5, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Bình phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024.

Dự chương trình có đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 gồm chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch: Mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, hoa phượng đỏ. Trong chiến dịch, các cấp bộ đoàn tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng, tình nguyện trực tuyến; kết nối các tổ chức tình nguyện tự thành lập, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia; chú trọng thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng).

Các cấp bộ đoàn, hội, đoàn viên, thanh niên sẽ tập trung tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Tại chương trình, T.Ư Đoàn tặng 5 công trình “Nhà vệ sinh cho em”, hỗ trợ 1 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp cho Tỉnh Đoàn Thái Bình; Thành đoàn Hà Nội trao tặng 30 suất học bổng, 30 xe đạp, 54 túi an sinh, 1 công trình thanh niên “Ngôi nhà tình nghĩa” cho Tỉnh đoàn Thái Bình; Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trao biển tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” cho Tỉnh đoàn Thái Bình; Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp trao tặng 1 tivi, 40 suất quà an sinh, 100 bản đồ Việt Nam và một số nguồn lực cho Tỉnh đoàn Thái Bình. Các đơn vị doanh nghiệp cũng tặng các nguồn lực, gói hỗ trợ Tỉnh đoàn Thái Bình thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.

Cũng tại chương trình, các cựu thanh niên xung phong, thanh niên công nhân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được được các đơn vị, doanh nghiệp tặng quà, xe đạp, học bổng. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trao tặng các công trình: chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa, nhà tình nghĩa, thắp sáng đường quê cho các huyện, thành đoàn... Tổng giá trị các nguồn lực được huy động để thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 tại Thái Bình là gần 5 tỷ đồng.

Sau lễ ra quân, các đại biểu, các đội hình tình nguyện cùng đoàn viên, thanh niên đã triển khai các hoạt động: tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, khánh thành nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, dạy bơi cho thiếu nhi tại thành phố Thái Bình và các huyện: Vũ Thư, Tiền Hải.

Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè 2024 khởi động tại Hà Nam

Sáng 18/5, tại Trường THCS An Lão (huyện Bình Lục), Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Bình Lục tổ chức chương trình Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) Hè 2024.

Phát biểu khởi động Chiến dịch TNTN Hè 2024, đồng chí Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khẳng định: Chiến dịch TNTN Hè đã trở thành một hoạt động không thể thiếu trong đời sống của thanh niên, hiệu quả kinh tế và giá trị nhân văn mang lại từ các hoạt động của Chiến dịch đã bước đầu góp phần giải quyết một số vấn đề cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Chiến dịch TNTN Hè cũng là một điểm nhấn khẳng định sức sống của phong trào TNTN, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thể hiện sức trẻ, tinh thần cống hiến trên các lĩnh vực, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chiến dịch TNTN hè 2024 gồm Chương trình Tiếp sức mùa thi và 04 Chiến dịch tình nguyện: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh. Để Chiến dịch TNTN hè 2024 diễn ra sôi nổi, rộng khắp và đạt được nhiều kết quả tích cực, Ban Chỉ đạo Chiến dịch TNTN hè tỉnh đề nghị các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên bám sát sự chỉ đạo, định hướng của đoàn cấp trên và của cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo đảm “Tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt, tính thiết thực, hiệu quả, tính bền vững và phải tuyệt đối an toàn”.

Các cấp bộ đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa sâu sắc của chiến dịch đến ĐVTN và toàn xã hội để thu hút đông đảo ĐVTN tích cực tham gia. Linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các chương trình, chiến dịch của Chiến dịch TNTN hè gắn với từng khối đối tượng thanh niên, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các mô hình, công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội tại các địa bàn khó khăn, tri ân người có công với cách mạng… Qua đó, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2024 là “Năm TNTN”.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho huyện Bình Lục trị giá 200 triệu đồng; trao tặng Huyện đoàn Bình Lục 2 công trình số hoá di tích lịch sử với tổng trị giá 150 triệu đồng và 150 suất khám, tư vấn, cấp phát thuốc cho nhân dân trên địa bàn xã An Lão trị giá 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập và 10 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã An Lão.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã tham gia chuỗi hoạt động hưởng ứng Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 như: trồng cây xanh; tham gia gian hàng “Đổi rác lấy cây xanh”; chạy bộ hưởng ứng “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”; ra quân ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính; hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

Ngay sau Lễ khởi động, Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) các đồng chí lãnh đạo đã đến dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời đến thăm và dâng hương tại từ đường cụ Tam Nguyên Yến Đổ - Nguyễn Khuyến, thôn Vị Hạ.