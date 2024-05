Nhiều khu vực trên cả nước sắp đón mưa lớn, Hà Nội dự báo mưa dông giờ tan tầm

HHT - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 15/5 đến ngày 16/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn cục bộ.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, chiều tối nay đến ngày 16/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, các địa phương có mưa dông lớn trong hôm nay bao gồm: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, phía Tây Hà Nội, Bắc Ninh; phía Tây của Huế, Đà Nẵng; khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.

TS. Huy lưu ý, trận mưa dông chiều và tối nay có thể gây ngập lụt cục bộ ở các khu vực thấp trũng của các đô thị. “Người dân lưu ý nếu mưa dông lớn vào cuối giờ chiều thì đợi giảm hãy ra đường về nhà, kẻo kẹt xe hoặc ngập lụt”, TS. Huy khuyến cáo.

Đồng thời, TS. Huy cũng cho biết, trong đợt mưa dông này, khu vực miền núi phía Bắc sẽ có những cụm mây giông hình thành ở các khu vực nhỏ nhưng lượng mưa rất lớn, vượt 100mm trong quãng thời gian ngắn, có thể gây ra lũ ống, lũ quét. Việc xác định vị trí chính xác của cụm mây giông phạm vi nhỏ chỉ có thể dự báo trước được 3 giờ. Người dân cần theo dõi các bản tin để có biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Ngày mai (16/5), mưa dông sẽ lan tới các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Từ ngày 17/5, mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.