Nhìn lại thời hoàng kim của các biểu tượng thời trang bước ra từ phim truyền hình

HHT - Thế giới thời trang từng "điên đảo" vì những biểu tượng thời trang (fashion icon) bước ra từ phim truyền hình. Nhưng vì sao ngày nay, những nhân vật trong phim có gu thời trang "đỉnh của chóp" không được xem là biểu tượng nữa, dù vẫn có hàng loạt phim đình đám, quần áo lung linh, diễn viên xuất chúng?

Trong phim ảnh, thời trang là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, được xếp ngang hàng với đạo diễn, diễn viên, quay phim,… Vì ngoài kịch bản, trang phục chính là công cụ để xây dựng hình tượng nhân vật. Thời trang trong phim còn là chủ đề nóng được giới thời trang quan tâm và bàn luận xôn xao.

Ví dụ như tủ quần áo của búp bê Barbie (trong cả phim hoạt hình lẫn điện ảnh) đều là nguồn cảm hứng bất tận của những cô nàng mê màu hồng. Hay những bộ trang phục bám sát từng xu hướng thời trang mới nhất của nàng Emily trong Emily in Paris. Với sự đầu tư công phu về mặt trang phục và tính thẩm mỹ, một số nhân vật còn trở thành "biểu tượng thời trang" qua nhiều thế hệ như Rachel Green trong FRIENDS hay Carrie Bradshaw trong Sex and the City.

Giữa thập niên 2000, chúng ta cũng có hàng loạt nữ nhân vật Disney khuấy động làng mốt lúc bấy giờ. Những bộ cánh "chuẩn rich kid" của Sharpay Evans trong High School Musical hay kiểu phối đồ đậm chất ngôi sao nhạc Pop của Miley Stewart/Hannah Montana khiến "thế hệ Disney" khi đó "phát cuồng".

Đỉnh nhất phải kể đến các nhân vật trong series Gossip Girl với từng phong cách thời trang riêng: Blair Waldorf, Serena van der Woodsen, Chuck Bass, Jenny Humphrey đã chiếm trọn trái tim của những người hâm mộ thời trang lẫn phim ảnh. Họ đều là những "biểu tượng thời trang" thống trị trong một khoảng thời gian dài và trở thành hình tượng đại diện cho phong cách thời trang của những năm đó. Vậy mới thấy sức ảnh hưởng khủng khiếp của phim ảnh và gu thời trang trong phim đối với công chúng.

Ở bối cảnh hiện tại, chúng ta đã không còn thấy những điều như vậy xảy ra nữa. Dù có rất nhiều những bộ phim đình đám được ra mắt và có lượt xem kỉ lục. Ngoài nội dung phim vẫn hấp dẫn, những bộ cánh trong phim dù được yêu thích nhưng không còn gây ấn tượng mạnh với công chúng nữa.

Có lẽ mạng xã hội và các nền tảng như TikTok lên ngôi đã giúp mọi người tiếp cận gần hơn với các nhân vật thời trang thật ngoài đời và được cập nhật xu hướng gần như mỗi ngày. Trong khi trước đây, công chúng chỉ có thể tìm thấy những gợi ý phong cách thời trang qua tạp chí và phim ảnh.

Sự thay đổi của thời đại buộc các nhà làm phim, diễn viên và stylist phải thay đổi theo và nỗ lực hơn trong việc tìm hiểu người xem muốn gì. Không thể áp dụng những công thức trước đây để tiếp tục tạo ra những hình tượng thời trang mới, việc này cần các nhà sáng tạo bắt đầu lại từ đầu.

Hi vọng trong tương lai công chúng sẽ lại có một "fashion icon" bước ra từ màn ảnh thực sự đặc biệt, trường tồn với dòng chảy xu hướng và có thể đại diện cho thời trang của thời đại.