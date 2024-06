Những "ảo tưởng" về mùa hè: Máy lạnh có khiến bạn dễ cảm lạnh hơn?

HHT - Có những “bí mật truyền miệng” về mùa Hè mà lâu nay ai cũng tưởng là đúng nhưng hóa ra lại… sai lè!

Thức uống nào cũng giúp bạn bổ sung nước

Thực tế là… Không phải mọi loại thức uống đều bổ sung nước cho cơ thể bạn như nhau. Một số loại thức uống còn có hiệu ứng kiểu như lợi tiểu, khiến cơ thể mất thêm nước. Những loại nước uống có caffein, nước có nhiều đường và đồ uống có cồn đều dẫn tới việc mất nước theo những cách khác nhau.

Đồ uống nhiều đường, như soda, nước uống vị trái cây, đều đòi hỏi cơ thể “hút” thêm nhiều chất lỏng từ các tế bào để trao đổi chất và “khử” lượng đường đó. Thế là, thật buồn cười khi bạn rơi vào một vòng luẩn quẩn: Bạn càng khát thêm từ chính thứ đồ uống mà bạn đã uống cho đỡ khát.

Để giải khát tốt nhất cho mùa hè, thì nước đun sôi là tốt nhất, rồi đến sữa ít béo, rồi đến nước trái cây 100%, rồi đến các loại nước rau củ ít muối và trà thảo mộc. Các loại nước uống thể thao (sport drinks) cũng tốt nếu bạn tập thể thao nhiều hơn một tiếng.

Bạn đốt nhiều calo hơn khi trời nóng

Thực tế khác hẳn… Tập thể dục thể thao khi trời rất lạnh hoặc rất nóng đòi hỏi cơ thể bạn phải điều chỉnh, nhưng số calo bạn đốt được thì không bằng… một viên kem!

Khi trời cực nóng hoặc cực lạnh, sự trao đổi chất trong cơ thể bạn tăng lên chỉ để giữ cho bạn mức thân nhiệt bình thường. Nếu bạn nghĩ rằng tập trong điều kiện thật nóng để đốt thêm năng lượng thì bạn nhầm rồi đấy, vì bạn sẽ tăng thân nhiệt tới mức mà cơ thể bắt đầu dùng một chút calo để toát mồ hôi, nhưng rồi cơ thể lại điều chỉnh được ngay, nên chẳng đáng gì cả.

Máy lạnh khiến bạn dễ cảm lạnh hơn

Thực tế thì… Chẳng có gì đánh bại được một căn phòng có máy lạnh vào một ngày Hè nóng bức. Nhưng rất nhiều người tin rằng việc nhiệt độ hạ đột ngột so với bên ngoài như vậy sẽ làm tăng nguy cơ bị cảm lạnh. Không phải vậy đâu! Cảm lạnh là do virus, không phải do không khí lạnh.

Tuy nhiên, những người bị dị ứng thì sẽ có nguy cơ bị phản ứng dị ứng mạnh hơn, nếu màng lọc trong máy lạnh không được cọ rửa hoặc thay thường xuyên. Ngoài ra, máy lạnh cũng làm giảm độ ẩm trong không khí, khiến xoang mũi khô hơn, kích thích phản ứng dị ứng ở một số người.

Nước biển có thể sát trùng và làm lành vết thương

Thực tế thì sao? Nước biển có đầy các loại vi sinh vật, bao gồm cả một số loại vi khuẩn rất kinh khủng. Nước bẩn, đất và cát đều có thể gây nhiễm trùng. Nếu bạn bị trầy xước, hoặc bị một vết thương hở khi đang đi biển, thì nước muối sạch khuẩn hoặc nước đóng chai có thể được dùng để rửa vết thương. Nếu không có những thứ đó, thì nước biển được coi là một lựa chọn “tạm”. Nhưng ngay khi có thể, bạn phải dùng nước sạch để rửa lại vết thương thì mới tránh nhiễm trùng được.