Những bà mẹ "nghìn máu" tại The New Mentor 2023: Nhan sắc mặn mà, vóc dáng khỏi chê

HHT - Trở lại sau thời gian tập trung chăm sóc con cái, Pông Chuẩn, Như Vân, Karen Nguyễn hay Chúng Huyền Thanh vẫn cho thấy bản thân là đối thủ đáng gờm tại The New Mentor.

The New Mentor 2023 hiện đang là chương trình truyền hình thực tế thu hút nhiều gương mặt nổi bật trong làng thời trang. Dù chỉ mới lên sóng tập đầu tiên nhưng loạt cái tên quen thuộc đã khiến khán giả đứng ngồi không yên bởi sự lột xác ngoạn mục. Bên cạnh đó, netizen cũng dành nhiều quan tâm cho sự xuất hiện của bộ tứ bà mẹ đình đám trong tập phát sóng đầu tiên.

Nguyễn Đình Như Vân

Sở hữu gương mặt lạnh xinh đẹp, số đo 3 vòng hoàn hảo cùng chiều cao 1m74, Nguyễn Đình Như Vân là cái tên đình đám của làng mẫu Việt. Người đẹp từng đảm nhận vị trí Huấn luyện viên catwalk cho một số cuộc thi hoa hậu, người mẫu nổi tiếng.

Trong tập 1, Như Vân thẳng thắn chia sẻ về việc cô đã có con khiến các mentor và khán giả bất ngờ. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở, người đẹp vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, cuốn hút vạn người mê. Sau lượt bốc thăm nhờ vé cứu, Như Vân chính thức về team mentor Hồ Ngọc Hà.

Dù đã là mẹ 2 con và bước sang độ tuổi U40 nhưng chân dài vẫn có phong cách thời trang táo bạo. Thí sinh team Hà Hồ đang là ứng cử viên sáng giá, được nhiều người kỳ vọng cho chức quán quân năm nay.

2. Pông Chuẩn

Pông Chuẩn là cái tên khiến nhiều khán giả bất ngờ nhất sau khi thông báo chính thức đến với đường đua The New Mentor 2023. Đến với cuộc thi lần này, bà mẹ 2 con mong muốn truyền cảm hứng đến những người phụ nữ đã có gia đình hãy kiên trì với ước mơ của bản thân.

Pông Chuẩn từng đạt thành tích Top 4 Vietnam’s Next Top Model 2011. Sau đó, cô lập gia đình và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò stylist. Tại tập 1, Pông Chuẩn được host Dược Sĩ Tiến "cứu" và chính thức về đội của mentor Lan Khuê.

Với kinh nghiệm dày dặn trong cả 2 lĩnh vực thời trang lẫn người mẫu, Pông Chuẩn được người hâm mộ đánh giá là một "ngựa chiến" tại The New Mentor mùa đầu tiên.

3. Chúng Huyền Thanh

Chúng Huyền Thanh từng là cái tên để lại ấn tượng không nhỏ tại The Face Vietnam 2016. Sau nhiều năm lui về hậu trường để chăm lo cho gia đình nhỏ, "học trò cũ" của Hồ Ngọc Hà gây ấn tượng bởi màn "lột xác 180 độ", cũng như nhan sắc mặn mà, thu hút hơn thuở còn son.

Đến với The New Mentor 2023, người đẹp gốc Hải Phòng cho biết cô mong muốn một lần nữa khẳng định lại vị trí, chỗ đứng trong nghề và trở lại với ánh hào quang.

Trải qua 2 lần sinh nở, Chúng Huyền Thanh được khán giả và cả huấn luyện viên Hà Hồ đánh giá là ngày càng nhuận sắc, có vóc dáng thon gọn, săn chắc. Trên mạng xã hội, bà mẹ hai con Chúng Huyền Thanh cũng thường xuyên truyền cảm hứng tự tin và yêu thương bản thân.

4. Karen Nguyễn

Karen Nguyễn không còn là cái tên xa lạ với khán giả. Ở thời điểm hiện tại, cô có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã doanh nhân. Ngoài ra, nhan sắc và vóc dáng của người đẹp trước và sau sinh em bé cũng được đông đảo netizen quan tâm.

Đến với The New Mentor mùa đầu tiên, Karen Nguyễn cho biết cô đã chuẩn bị đầy đủ và chu đáo việc gia đình để dành thời gian tham gia sân chơi lần này. Tuy nhiên, may mắn chưa thật sự mỉm cười với bà mẹ 1 con khi cô phải dừng chân tại vòng chọn đội của chương trình.