Những cô gái truyền cảm hứng của “Bridgerton”: Hãy can đảm, cứ thông minh và có sự nghiệp

HHT - “Bridgerton” có rất nhiều nhân vật nữ thú vị, mỗi người mỗi vẻ, một tính cách, và truyền cảm hứng theo những cách khác nhau.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ trước một số nội dung từ bộ tiểu thuyết "Bridgerton" của Julia Quinn, chưa có trên phim của Netflix.

Violet Bridgerton

Có thể dễ nhận thấy mối bận tâm lớn nhất trong cuộc đời bà Violet Bridgerton là các con mình được hạnh phúc, nhất là khi chồng bà qua đời sớm. Và bà thể hiện mong muốn ấy bằng cách “nỗ lực” hết mình để dựng vợ gả chồng cho các con.

Nhưng điều đáng yêu nhất ở Violet Bridgerton là dù có mong mỏi các con kết hôn đến thế nào, bà cũng không bao giờ tìm các mối giàu có hay quyền lực để mai mối. Bà chẳng ngại con dâu hay con rể mình gia cảnh nghèo khó, chỉ cần họ là người tốt và con mình yêu là được. Và nếu chẳng may có đứa con nào quá cứng đầu mãi không kết hôn, bà cũng chỉ thở dài chứ không “ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên”.

Vì là một người phụ nữ truyền thống, bà Violet Bridgerton cũng nhiều lúc không hiểu được tư duy của các con mình - nhất là những đứa quá cá tính, giữa bà và các con cũng tồn tại khoảng cách thế hệ. Nhưng trên tất cả, tình yêu thương của bà cuối cùng đã rút ngắn và san bằng các khoảng cách, để giữ cho nhà Bridgerton luôn đông đúc, vui vẻ.

Daphne Bridgerton

Cô chị lớn của nhà Bridgerton là một cô gái tốt bụng và ngây thơ, cũng rất xinh đẹp. Daphne bận tâm đến hôn nhân bởi vì cô muốn mình cũng có một gia đình đông đúc và hạnh phúc như chính gia đình mà cô đã lớn lên. Dường như Daphne dành toàn bộ tâm trí để tìm đối tượng kết hôn, nhưng không phải là ai cũng được. Trên tất cả của cải và địa vị, Daphne tìm kiếm tình yêu thông qua hôn nhân.

Và dù là một cô gái dịu dàng nhưng bên trong Daphne cũng rất mạnh mẽ. Cô vui lòng đi theo con đường "truyền thống" đã vạch ra cho mình, nhưng đồng thời cũng bảo vệ các quan điểm cũng như tình cảm, coi trọng quyền tự quyết của mình. Khi anh trai Anthony thay mặt cô chọn đối tượng để kết hôn, có thể nói Daphne đã sống chết để phản đối.

Đứng trước các quý ông thô lỗ cứ muốn đụng chạm tay chân với cô, Daphne chẳng ngần ngại gì mà không đấm cho ông ta một cú ngay giữa mặt. Hãy thanh lịch thưa các quý ông, còn nếu không thì sẽ ăn đòn!

Eloise Bridgerton

Cô gái cá tính nhà Bridgerton khác chị gái mình ở chỗ Eloise Bridgerton không ngần ngại việc phải trở thành một “bà cô” nếu như không tìm thấy người mình muốn kết hôn cùng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Eloise bài xích hôn nhân hay tôn sùng việc độc thân một cách độc đoán.

Trong tập truyện To Sir Phillip, With Love, Eloise Bridgerton đã đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Cô đã rời khỏi nhà để đến nhà Phillip - người bạn viết thư tay của cô, người vừa cầu hôn cô cách đây vài ngày, để trực tiếp xem anh là người như thế nào.

Điều khiến độc giả yêu thích Eloise Bridgerton đến vậy là ngay cả trong hoàn cảnh bị xem là một cô gái được cho là quá lứa lỡ thì ở thời đại đó, Eloise vẫn tự chủ cuộc đời mình một cách tự tin và lý trí. Cô muốn trực tiếp xem Phillip có phải là người xứng đáng để mình kết hôn hay không, chứ không phải xem anh ta là “cái phao” cứu vớt đời mình. Eloise đặt mình bình đẳng với Phillip, chứ không thấp hơn anh ta.

Francesca Bridgerton

Trong số các chị em nhà Bridgerton, Francesca là cô gái có tính cách trầm lặng, kín đáo nhất. Theo như tập truyện của riêng mình When He Was Wicked, Francesca sớm kết hôn và cô rất hạnh phúc, nhưng chẳng may chồng cô đột ngột qua đời, cô phải chịu cảnh góa chồng khi còn rất trẻ. Sau đó, Francesca lại yêu một người khác, nhưng số phận vẫn thử thách cô khi cô hiếm muộn, mãi không có con.

Ở câu chuyện riêng của Francesca Bridgerton, bạn sẽ học được cách không bao giờ đánh mất hy vọng và nghị lực. Dù nỗi đau có lớn đến mức nào, Francesca vẫn không bao giờ quên cách mở rộng trái tim mình, can đảm yêu và sống với tất cả đam mê, và tin rằng những ngày rực rỡ sẽ đến sau giông bão.

Hyacinth Bridgerton

Cô em gái út nhà Bridgerton cá tính như chị Eloise, nhưng nghịch ngợm và tinh quái hơn nhiều. Thời đó, thường các quý ông không thích các quý cô quá thông minh, nhưng Hyacinth cũng chẳng vì thế mà phải giả vờ làm người ngốc nghếch. Quan điểm của Hyacinth rất đơn giản: “Nếu một quý ông không hiểu được giá trị của một người phụ nữ thông minh thì đó là vấn đề của họ, không phải của phụ nữ”.

Khi trưởng thành, Hyacinth Bridgerton bước vào tình yêu không ngây thơ hay mù quáng, ngược lại cô biết rất rõ hành động đó sẽ mang lại gì, nên một khi cô đã làm nghĩa là cô đã chấp nhận hậu quả. Hyacinth luôn tự tin và chủ động trước mọi thử thách của cuộc sống.

Penelope Featherington

Giới quý tộc London biết về Penelope Featherington là cô con gái nhà Featherington, thường mặc những bộ váy màu vàng và cam không hợp với mình, người được Lady Whistledown bình phẩm trên tờ tạp chí buôn chuyện của bà ta là “quả cam chín nẫu”. Nhưng Penelope có một bí mật, cô chính là Lady Whistledown.

Khác với các cô gái quý tộc thời đó, Penelope Featherington có một “sự nghiệp”, thậm chí còn là một sự nghiệp rất thành công. Cả giới quý tộc London, dù thích hay ghét, thì họ không thể không đọc tờ báo Lady Whistledown. Nhờ nhuận bút, Penelope rất giàu có (một cách bí mật), cô giàu đến mức khi mẹ mình khánh kiệt cô đã giả danh một họ hàng để lại cho mẹ một khoản thừa kế kếch xù.

Đàn ông đẹp nhất khi làm việc mà họ giỏi, hóa ra phụ nữ cũng thế. Chính nhờ sự thông minh duyên dáng và “sự nghiệp” ấn tượng, chứ không phải sắc đẹp, Penelope cuối cùng đã cầm cưa được mối tình đầu của mình.

Lady Danbury

Lady Danbury là một quý bà sắc sảo, giàu có, và quyền lực. Bà được giới quý tộc nể trọng (và cả kính sợ), là một người thường có các nhận xét sắc sảo và đưa ra các lời khuyên xác đáng.

Trái ngược với hình ảnh quyền lực như bây giờ, chính Lady Danbury tiết lộ khi bà còn trẻ bà rất giống Penelope Featherington, đó là bị bỏ quên bên lề vũ hội. Bà không hay được mời khiêu vũ, và có cảm giác lạc lõng giữa xã hội thượng lưu. Nhưng không bị lụy hay than thân trách phận, Lady Danbury đã tự xây đắp cuộc đời mình để trở thành một nhân vật trung tâm của xã hội thượng lưu - nơi đã từng để bà ở bên rìa.